Yazıklar olsun! 73 yaşındaki yaşlı adamı acımasızca darp etti

Olay Kocaeli’nin Derince ilçesinde yaşandı. 73 yaşındaki Parkinson hastası Sedat Keskin isimli vatandaş, gittiği eczanede tartıştığı çalışan Velit Kaya tarafından zorla dışarı çıkartılıp kaldırıma fırlatıldı. Olay anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

" 'Reçeten geçersiz' dedi"

73 yaşındaki adam yaşadığı olaya ilişkin şunları söyledi:

"Parkinsona rahatsılığımla birlikte prostat kanseriyim. Aynı zamanda tek böbrekle yaşıyorum. Tansiyonum ve şekerim de var. Cuma günü gittiğim eczaneden ilaçlarımı almak istedim. Bana reçetemin geçersiz olduğunu söyledi. Ben de ona 'Bugün bana parası ile ver, Pazarteyi günü reçeteyi düzelttirip geri getireyim' dedi. Kabul etmedi. 'Peki oğlum' deyip eve döndüm."

'İtekleyerek kaldırıma fırlattı'

"Pazartesi günü evimize yakın bir eczaneye uğradım. Diğer eczanenin geçersiz dediği reçetemde bir sorun olmadığını söyleyerek ilaçlarımı verdi. Ben de Cuma günü bana 'reçeten geçersiz' diyen eczaneye geri dönüp 'Ben başka bir eczaneden ilaçlarımı reçete ile aldım. Sen bana neden reçeten geçersiz dedin evladım?' diye sordum. 'Sana hesap mı vereceğiz?' diyerek beni dışarı çıkarttı ve kaldırıma fırlattı."

73 yaşındaki Sedat keskin, kendisini darp eden Velit Kaya'dan şikayetçi oldu.