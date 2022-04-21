'Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşıyız' deyip yola çıktılar! İlk icraatları Yazıcıoğlu'na ihanet oldu
Merhum Muhsin Yazcıoğlu'nun dava arkadaşı olduklarını iddia ederek yola çıkan Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, ilk açıklamasında, halkın yarısının oy verdiği Cumhurbaşkanı'na itibar suikastı gerçekleştirdi.
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Büyük Birlik Partisi lideri merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşı olduklarını söyleyerek yola çıkanların ilk icraatı Yazıcıoğlu'na ihanet oldu.
Şehit Muhsin Yazıcıoğlu, siyasi iktidarın yanlışlarını dile getirirken, ülkenin CHP zinhiyetine de teslim edilmemesi gerektiğini vurguluyordu. Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır'ın ilk açıklaması, halkın yarısının oy verdiği liderine itibar suikasti yapmak oldu.
CHP ve avaneleri ile aynı safta durdu!
Partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığı açıklamasında, "ekonomik kriz" çığırtkanlığı yaparak, şu mesajı verdi:
Sen 5 sene, 10 sene daha ülkeyi yönetsen ne yazar, yönetmesen ne yazar? 20 yıldır getirdiğin yer, kriz çukuru.