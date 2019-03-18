Yazıcı: "Tek ortak noktaları Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet"

SAMSUN (İHA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Onların (Millet İttifakı) bir ortak paydaları var mı? Bizim ortak değerlerimiz var. Onlar bunları bir ortak değer sayıp deklare edebiliyor mu? Tek ortak noktaları Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet. Böyle bir siyaset olmaz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, bir dizi programlar için geldiği Samsun’da, Samsun Milli İrade Platformu (SAMİR) üyeleriyle bir araya geldi. Programda açıklamalarda bulunan Yazıcı, siyasetin önemli bir faaliyet alanı olduğunu söyledi.

Partilerin siyaseti farklı olarak tanımladıklarını belirten Yazıcı, "Siyaset değerler üzerinden değil projeler üzerinden yapılan yarış olması gerekiyor. Değerler hepimizin. Biz tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan derken bunların AK Parti’ye ait olduğunun altını çiziyor değiliz. Bunları bütün kamuoyuna herkesin ortak değeri olduğunun altını çizmek suretiyle deklare ediyoruz. Bayrak hepimizin, vatan hepimizin, milletin içinde hepimiz varız, bu devlette hepimiz varız. Dolayısıyla bu topraklarda kim ki bu bayrağımız yanında herhangi bir paçavrayı eline alıp bayrak diye sallarsa, birileri kalkıp ülkenin birlik ve bütünlüğüyle, milletin bölünmezliğiyle alakalı söylem geliştirirse onun karşısında dimdik durur, dikilir ve her şey teferruat diyerek bütün güzümüzü onu önlemek için teksif ederiz” dedi.

"Bu seçimleri herkes bekliyor"

31 Mart seçimlerinin önemine vurgu yapan Yazıcı, “Bu seçimleri herkes bekliyor. Yurt içinde ve yurt dışında. Karşımızda oluşturulmuş bir ittifak var görüyorsunuz. Kimlerden oluşuyor, hangi oluşumlardan oluşuyor. Onların bir ortak paydaları var mı? Bizim ortak değerlerimiz var. Onlar bunları bir ortak değer sayıp deklare edebiliyor mu? Tek ortak noktaları Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet. Böyle bir siyaset olmaz. Siyaset yere basması lazım. Siyaset milletin vicdanına uygun olması lazım. Bu önemli seçimde STK’ların çok kıymetli olan oylarını ülkemizin çıkarı için, 2023, 2053 hatta 2071 Türkiye’si için yolları döşemek üzere kullanacağınıza inanıyorum” diye konuştu.

Programa, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, Cumhur İttifakı AK Parti İlkadım Belediye Başkan adayı Erdoğan Tok, AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları Başkanları ve SAMİR üyeleri katıldı.