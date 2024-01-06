Yazar Vehbi Korkutata'nın Süper Kupa krizi hakkındaki yorumu

Araştırmacı Gazeteci Yazar Vehbi Korkutata'nın kaleme aldığı o yazı;

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Kupa'da yaşananların sabotaj girişimi olduğunu belirterek, "İslam düşmanlığına ve yabancı karşıtlığına varan bir furya ile karşı karşıyayız. Muhalefet de gündeme gelmek uğruna bu pespaye ve tehlikeli nefret siyasetine gönülllü figüranlık yapmaktadır. Zor zamanlarımızda yanımızda olan kardeş ülkeleri hedef alması tesadüf değil. Burada Türkiye'nin çıkarlarına yönelik çok açık bir sabotaj girişimi vardır. Bu oyunu da mutlaka boşa çıkaracağız. Türkiye merkezli ama küresel perspektifli bir anlayışla dış siyasetimizi şekillendirdik, bundan geri gidiş kesinlikle olmayacak" ifadelerini kullandı ve federasyon başkanı'nın derhal istifa etmesinin çok uygun olacağını ifade etti.

Sosyal medyada gerçekleştirdiği yorumlarla dikkat çeken ve bu çağrı "hatanın tamamının kendisinde olduğunu" düşünmelerinden kaynaklanmıyor ve sadece olumlu bir adım talebidir...

Suudi Arabistan’daki Süper Kupa finali öncesi oluşturulan suni gerilim üzerine değerlendirmelerde bulundu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki müsabakada sahaya çıkmama üzerine kurgulanan olayların planlı bir provokasyon olduğunu ve gerilim için öncesinde hazırlıklı olunduğunun kanıtıdır...

Türkiye’de hortlatılmaya çalışılan ve Arap düşmanlığının asıl gayesinin düşünülmesi gerektiğini ve Türkiye’de bütün seçimleri kazanan çoğunluğa karşı bazı kesimlerin Atatürk’ü savunma mekanizması olarak kullandığını ve bu ırkçılığı kim kışkırtıyor sorusu kafaları karıştırdı?

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Bakınız, Arap ülkeleri ile İsrail arasında bir savaş çıkarsa; Türkiye’nin rolü ise, ölüm kalım meselesi olacak... Burada, Türkiye’nin Arap devletlerinin yanında savaşa katılmaması İsrail ve Batı ülkeleri için hayati bir mevzu ve ölüm kalım mevzusu olacak. Bu çerçeve içinde futbol olaylarını değerlendirmeye çalışıp böyle bir ırkçı hadisesinin nasıl ve kimler tarafından kışkırtıldığını ve amacının ne olduğunu düşünmeye çalışın...

Pek çok şey aydınlanmaya çalışacak ve

aynı zamanda da Türkiye’deki "lağım gibi taşan" ve Arap düşmanlığının hangi kaynaklardan beslendiğini, 80 yıldır bir türlü ölmeyen, öle öle bir türlü hortlayan eski bir diktatör kültürünün hangi amaçlara hizmet ettiğini, neyi ifade ettiğini geniş perspektif içinde biraz bakmaya çalışın...

Kim canlı tutuyor bu hortlağı diye düşünün. "O hortlağı hala canlı tutmakla ne gibi bir çıkarları olabilir diye" düşünün. Türkiye’deki siyasi olayları anlamanın püf noktası ve planlı provokasyondan başkası değildir ve aynı zamanda da kilidi bunlardır...

Riyad’da çok bariz bir şekilde planlanmış, tasarlanmış bir provokasyon yaşandı. Bir takım taleplerin kabul edilmeyeceğini bile bile son derece provokatif ve absürt bir takım beklentilerle gittiler Riyad’a.. Önceden hazırlanmış bir şey olduğu belli. Atatürk tişörtleri, "ne mutlu Türk'üm diyene" gibi ev sahibine hakaret niteliğinde pankartlar, sloganlar ve yine söylüyorum, bunlar hazırlıklı gidilmiş ve olay çıkarmak amacını gütmek değil mi?

Niye böyle bir şey yaptılar? Sadece aptal oldukları için mi? Bir takım vatan millet söylemleriyle gözleri dönmüş akılsız insanlar oldukları için mi? Hiç öyle bir şey olduklarını zannetmiyorum ve Kemalist şımarıklığı filan bunlar inandırıcı şeyler değil...

Yani ülkemizde çoğunluğunu temsil eden ve 25 yıldır her seçimi kazanan kitleye karşı Atatürk bir savunma aracı olarak kullanmaları ne garip değil mi?

Bir düşmanlık ikonu olarak kullanılırken birden öğreniyoruz ki meğer Atatürk bizim ortak milli değerimizmiş... Klasik propaganda teknikleri bunlar. Adam kandırıyorlar adam daha ne diye bilirim ki...

Sevgi ve Saygılarımla