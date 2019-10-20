Yazar Sevgili tehlikeye dikkat çekti: Ailenin tahribi kanserden daha tehlikelidir

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Yazar Abdurrahman Sevgili, 'Ailene sahip çık' başlıklı yazısında ahlak yapımıza yönelik saldırılara dikkat çekerek, "Bu konu gerçekten çok mühim. Aileye yapılan saldırılar en önemli meselemiz olmalıdır. Aile çökerse toplum da çöker. Son zamanlara kadar en sağlam kurumumuz olan aile, maalesef çok yoğun bombardıman altına alındı." ifadelerini kullandı.

'İmzalanan anlaşmalar yurtdışı destekli birer projedir'

"Ailenin tahrip edilmesi kanserden daha tehlikeli bir durumdur." diyen Sevgili sözlerine şöyle devam etti:

"Aileleri yıkmak ve dinamitlemek için ülkemizde uluslararası anlaşmalar imzalandı, (2011 yılında İstanbul Sözleşmesi), kanunlar çıkartıldı (6284), ETCEP gibi projeler uygulandı. Bu uygulamalar 150 civarında feminist vb. derneklerin savunduğu, Soros’ların, Ford Vakfı’nın, ABD Büyükelçiliği ile pek çok dış gücün desteklediği projeleridir. Sadece birer problem değil, bir felakettir, bir afettir."

'Bunların biyolojik cinsiyete itirazı var'

Toplumsal cinsiyet eşitliği gibi çalışmalarla fıtratımızı bozmak istediklerini belirten Sevgili, şunları söyledi:

"Allah’ın (cc) yarattığı kadın ve erkek cinsiyetiyle oynanıyor. Affedersiniz lutilik, eşcinsellik, lezbiyenlik gibi ahlaksızlıklar kanunlaştırılıyor, meşrulaştırılıyor. Allah’ın yarattığı kadın ve erkeğin fonksiyonlarını benimsemeyip, arzu ettikleri misyonu yüklemeye çalışıyorlar. Allah’ın farklı yarattığı kadına ve erkeğe, yani biyolojik cinsiyet eşitliğine itirazları var."

'Allah'ın yarattığına baş kaldırıyorlar'

"Toplumsal cinsiyet eşitliği ifadesini kullanarak yaradılışla, fıtratla mücadele ediyorlar. Allah'ın yaratma biçimine başkaldırıyorlar. Erkeğe kadın, kadına da erkeklik misyonunu zorla yüklemeye çalışıyorlar. Mesela kadına bıyık takıyorlar. Erkeğin kucağına da bir bebek vererek amaçlarını açıkça sembollerle dile getiriyorlar. Aile yıkan bu yasa ve sözleşmelerle yaradılışa itiraz ediliyor, mevcut durum kabul edilmiyor. Allah (cc) ile yaradılışla fıtratla İslami aile yapısıyla büyük bir savaş, büyük bir mücadele başlatılmış durumda."