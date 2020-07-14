Yazar Sema Maraşlı Şule Çet'in esas katillerini açıkladı

Kadın cinayetine kurban giden Şule Çet'le ilgili olarak açıklamalarda bulunan yazar Sema Maraşlı, "Derdim Şule Çet'in ne yaptığı ile değil. Şule Çet'in ölümünü kullanan feministlerle. Gencecik bir hayat bitmiş. Gençleri özgürlük naraları ile sokağa iten feministlerdir esas Şule Çet'in katilleri." dedi.

Maraşlı'nın açıklamaları şöyle:

Feministler İstanbul Sözleşmesi'nin 6284ün kadını korumadığını tam aksi kadın erkek düşmanlığına sebep olup cinayetleri artırdığını bildikleri halde yeterince uygulanmıyor diyorlar.Oysa son derece ağır bir şekilde uygulanıyor.

Bir feminist çıksın ve bunu açıklasın. İstanbul sözleşmesi nasıl uygulansaydı Şule Çet'i korurdu? Sözleşmeye göre devlet şunu yapabilirdi yapmadı diye yapılmayanı anlatsınlar sözleşmenin nasıl koruyacağını biz de görelim.

"Gençleri özgürlük naraları ile sokağa iten feministlerdir esas Şule Çet'in katilleri"

Derdim Şule Çet'in ne yaptığı ile değil. Şule Çet'in ölümünü kullanan feministlerle. Gencecik bir hayat bitmiş. Gençleri özgürlük naraları ile sokağa iten feministlerdir esas Şule Çet'in katilleri.

Kadın-Erkek arasında çıkarılan "Cinsiyet Savaşına HAYIR" diyoruz. Bu savaşın kazananı olmaz. "Kadına şiddet" üzerinden bütün erkeklerin cani ve sapık ilan edilmesine karşı duruyoruz. Bu cinsiyetçiliktir. Şiddet cinsiyet değil, insanlık sorunudur.