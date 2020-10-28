Yazar Hayati İnanç, Antalya'da söyleşiye katıldı
ANTALYA (AA) - Antalya’nın Kaş ilçesinde araştırmacı-yazar Hayati İnanç, söyleşi gerçekleştirdi.
Kaş Kaymakamlığı ve Kaş Belediyesince antik tiyatroda düzenlenen etkinlikte İnanç, şiirler ve hikayeler okudu.
Pandemi kurallarına uygun olarak yapılan etkinliğe katılan Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, insanları güzel fikirler ve niyetlerde buluşmanın önemli olduğunu söyledi.
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş da İnanç'a söyleşi dolayısıyla teşekkür etti.