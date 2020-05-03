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Gündem

Yazar Ali Osman Aydın yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu

Yazar Ali Osman Aydın, yeniakit.com.tr'nin canlı yayınında soruları cevaplandırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-03 22:39:00 -
Yazar Ali Osman Aydın yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu

Yazar Ali Osman Aydın, yeniakit.com.tr'de Gazeteci Mehmet Özmen'in canlı yayın konuğu oluyor...

Yazar Ali Osman Aydın, "Karantina döneminde uzaktan eğitim modeliyle eğitimde çağ atlanıldığını söyleyebilir miyiz?", "Karantina sürecinde TV izleme alışkanlıklarımız nasıl etkilendi?", "Her bağımlılık bizi manen güçsüzleştirir mi?" sorularını cevaplandırıyor...

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