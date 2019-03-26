Okullar ne zaman kapanıyor 2019 yaz tatili geri sayım. Havalar ısınmaya başlandı. Lise son sınıf öğrencileri üniversiteye giriş sınavı olan YKS sınavına hazırlanırken, 8. Sınıf öğrencileri liselere giriş sınavı yani LGS’ya hazırlanıyor. Milyonlarca öğrenci de derslere ilişkin yazılı sınavlarına çalışarak dönem sonunda karne notlarının yüksek olması için gece gündüz çalışıyor. Ders yoğunluğuna boğulan öğrenciler yaz tatilinin bir an önce gelmesini istiyor. Öğrenci ve veliler okulların ne zaman kapanacağını merak ediyor. Yaz tatili ne zaman 2019, okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman olacak, yaz tatili ne zaman başlıyor, yaz tatili ne zaman kaç gün, yaz tatili ne zaman olacak, okullar ne zaman kapanıyor 2019, okullar ne zaman kapınıyor yaz tatili, okullar ne zaman kapanıyor 2. dönem sorusu bu aralar en çok aranan konuların başında gelmekte.

Okullar ne zaman kapanacak? Mart ayının sonlarına gelinmesi ve hava sıcaklıklarının artış göstermesiyle birlikte milyonlarca öğrenci yaz tatiline kilitlendi. İkinci dönem sınavlarına katılan öğrenciler, yaklaşık 3 ay tatilin verildiği yaz tatilinde sınav stresinden uzaklaşıp yeni dönem için hazırlık yapıyorlar. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışma takvimine göre, 2018-2019 okullar ne zaman kapanacak? Yaz tatili ne zaman başlayacak? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...

Okullar ne zaman kapanacak? Öğrenciler ve velilerin gözü okulların ne zaman kapanacağında. Yaz tatilini iple çeken öğrenciler okulların ne zaman kapanacağını şimdiden araştırmaya başladı. Yaz tatili ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) “Okullar ne zaman kapanacak?” sorusunun yanıtını geçtiğimiz günlerde açıkladı. Yaz tatili ne zaman kaç gün? Öğrenciler eğitimlerine devam ederken bir yandan da yaz tatilini bekliyor. Okullar ne zaman kapanıyor 2019 yaz tatili geri sayım. Yaz tatili ne zaman sorusunun yanıtı Google'dan şimdiden araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019 Eğitim Öğretim takvimini açıklamıştı. Peki okullar ne zaman kapanacak? Okullar ne zaman kapanacak sorusu merak konusu olmaya devam ediyor. 15 Haziran 2019 Cumartesi günü başlayacak olan yaz tatili, 16 Eylül 2019 Pazartesi gününe kadar sürecek.

Yaz tatili bayrama mı denk geliyor?

Ramazan 2019 6 Mayıs tarihinde başlayacak ve 3 Haziran tarihinde sona erecek. 4 – 5 – 6 Haziran ise bayram olarak kutlanacak. Yani yaz tatili ve Ramazan Bayramı tatili bu yıl aynı döneme denk gelmeyecek. E-okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) ders notları sorgulama yapılabiliyor. Öğretmen ve öğrencilerin her türü okul bilgilerini öğrendiği e-okul.meb.gov.tr sistemi ile son günlerde karne notları görüntüleniyor. Öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın. Daha sonra ekrana gelen pencerede sağ alanda yer alan ‘Veli Bilgilendirme Sistemi’ üzerinde istenilen bilgileri girin. Burada öğrencilerin T.C. Kimlik numarası ve okul numaraları istenmektedir.