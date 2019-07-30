Yaz spor okullarıyla yeni sporcular keşfediliyor

Yunusemre Belediyesi’nin katkılarıyla açılan Yaz Spor Okulu’nda düzenlenen basketbol kursunda yeni basketbolcular yetişiyor. Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’nda yapılan antrenmanı ziyaret edenYunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan sporcularla bir araya geldi. U10, U12 ve U14 basketbol takımının da yer aldığı ziyarette, sporcular Kulüp Başkanı Arif Alkan’a kazandıkları kupaları takdim etti.

Yunusemre Belediyespor’un Yaz Spor Okulu kursları bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Yaz okulunda yüzlerce öğrenci vaktini spor yaparak değerlendirme imkanı bulurken; düzenlenen basketbol kursunda 6-14 yaş arası öğrenciler basketbol oynamayı öğreniyor. Kurslar, hafta içi pazartesi, saat 15.00, perşembe ve cuma günleri saat 10.00’da Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’nda antrenörler eşliğinde devam ediyor. Antrenmanları ziyaret eden Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan, Yunusemre Belediyesi Spor İşleri Müdürü Cengiz Şişmanlar, Yunusemre Belediyesi Sportif Direktörü Sedat Öngider sporcularla buluştu. Ziyarete U10, U12, U14 takımı sporcuları da katılarak 2018-2019 sezonunda kazandıkları kupaları Kulüp Başkanı Alkan’a takdim etti.

Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanı Arif Alkan başarılı sporcuları kutlayarak, amaçlarının gençlere sporu sevdirmek olduğunu dile getirdi. Basketbol branşında 1,5 yıl önce altyapı çalışmalarına başladıklarını aktaran Alkan, “Hedefimiz Manisalı gençlere takım sporlarını ve basketbolu sevdirebilmek. Sporcularımızın yetişebilmesi için altyapılar çok önemli. Basketbolcu sporcularımız çok kısa sürede Türkiye Şampiyonasına da katılarak büyük bir ilerleme kaydettiler. Başarıları bizleri çok mutlu etti. Bizlere bu imkanları sunan baştaBelediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye, Spor İşleri Müdürümüz Cengiz Şişmanlar, Sportif Direktörümüz Sedat Öngider ve başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Antrenör arkadaşlarımızın da çalışmalarında başarılar diliyorum. Manisa basketbolunun en iyi yerlere gelmesi için çabalarımız sürecek” dedi.

50 öğrenci basketbol oynamayı öğreniyor

Yaz basketbol kursuna olan ilgiden memnun olduklarını söyleyen Kurs Antrenörü Neslihan Doğan da, şu anda 50 öğrencinin basketbol oynamayı öğrendiğini dile getirdi. Doğan konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Basketbola ilgi her geçen gün artıyor. Bu memnuniyet verici. Şu anda yaz kurslarında 50 öğrencimiz basketbol oynamayı öğreniyor. Yaz okulu çalışmaları sporcu seçimi için çok önemli. Bu sporu devam ettirmek isteyen sporcularımızı kulübümüze bekliyoruz. Bize bu imkanları sunan Kulüp Başkanımız Arif Alkan ve Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Çerçi’ye çok teşekkür ediyoruz. Onların destekleri ile basketbolda çok daha fazla sayıda sporcuya ulaşıyoruz. İnşallah gelecek yılda da daha büyük başarılar elde edeceğiz.”