Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Yaz Spor Okullarının açılış töreni gerçekleştirildi.

Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık,antrenörler, sporcular ve aileler katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseri ile başlayan açılış töreninde daha sonra saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Vali Ahmet Hamdi Nayir ile Başkan Ekrem Yüce’nin masa tenisi gösteri maçı ile açılışı yapılan Yaz Spor Okulları, çeşitli branşlardaki sporcuların sahne performansları ile son buldu.

Yaz Spor Okullarına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “Daha önce Sakarya’nın sporcu fabrikası olduğunu, her alanda örnek sporcuların yetiştiği bir şehir olduğunu ifade ettim. Oğuz’ları, Aykut’ları, Kenan’ları, Enes’leri ve ismini zikretmediğim nice sporcuyu ülke sporuna kazandıran bu kadim topraklardır. Bu şehrin mayasında olan spor kültürünü biliyor ve büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla spor şehri Sakarya’mızda yeni yeteneklerin keşfedilmesini sağlamak, ülke sporuna kazandırmak adına gereken adımları atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. İnşallah yaz spor okulları vesilesiyle geleceğimiz olan çocuklarımız yeteneklerini keşfedecek, dayanışmayı, paylaşmayı kardeşleriyle birlikte mücadele etmeyi öğrenecek. Bu vesileyle antrenör arkadaşlarımıza kolaylıklar temenni ediyor, tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Spor yapılabilen yeni alanları şehre kazandırmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Yüce, “Spor bir azimdir, sabırdır, mücadeledir. Şehrimizde spor yapılabilen alanları arttırmak, gençlerimizin spora teşvik edilmesini sağlamak için çalışmalarımızı ivedilikle sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak inşa ettiğimiz Sapanca Spor Tesisleri de artık açılış için gün sayıyor. Hemen akabinde Geyve ilçemize de spor tesisi kazandıracağız. İnşallah Sakarya’mızda spor tesisi olmayan ilçe bırakmayacağız. Pamukova’da da Valiliğimiz ve Spor Bakanlığımız iş birliği ile sporcularımıza spor yaylası olarak kazandırmak için gerekli çalışmaları başlattık” diye konuştu.

Vali Ahmet Hamdi Nayir ise, “Devlet olarak bizler yalnızca emniyet, asayiş, eğitim, sağlık, altyapı gibi hizmetlerden sorumlu değiliz. Sporun yaygınlaşması ve gelişmesi için gerekli tedbirleri almak sorumluluğundayız. Bizler burada merkezi yönetim ve yerel yönetim iş birliğinde Yaz Spor Okullarını açarak sporu yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Spor kazandığında şımarmamayı kaybettiğinde tahammül etmeyi öğreterek çok önemli faydalar sağlar. Spor çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlar. Yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmenin şeklide yine spordur. Çocuklarının spora yönelmesi için ilgi gösteren başta ailelerimize, bu amaçla gelen sporcularımıza ve onları eğitecek antrenörlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.