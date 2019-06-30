0553 313 94 23

Yaz Spor Okullarının açılış töreni gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Yaz Spor Okullarının açılış töreni gerçekleştirildi.

30 Haziran 2019 Pazar 12:35
Yaz Spor Okullarının açılış töreni gerçekleştirildi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Yaz Spor Okullarının açılış töreni gerçekleştirildi.


Atatürk Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Vali Ahmet Hamdi Nayir, Gençlik ve Spor İl Müdürü Arif Özsoy, Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık,antrenörler, sporcular ve aileler katıldı. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası konseri ile başlayan açılış töreninde daha sonra saygı duruşu ve istiklal marşı okundu. Vali Ahmet Hamdi Nayir ile Başkan Ekrem Yüce’nin masa tenisi gösteri maçı ile açılışı yapılan Yaz Spor Okulları, çeşitli branşlardaki sporcuların sahne performansları ile son buldu.


Yaz Spor Okullarına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “Daha önce Sakarya’nın sporcu fabrikası olduğunu, her alanda örnek sporcuların yetiştiği bir şehir olduğunu ifade ettim. Oğuz’ları, Aykut’ları, Kenan’ları, Enes’leri ve ismini zikretmediğim nice sporcuyu ülke sporuna kazandıran bu kadim topraklardır. Bu şehrin mayasında olan spor kültürünü biliyor ve büyük bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla spor şehri Sakarya’mızda yeni yeteneklerin keşfedilmesini sağlamak, ülke sporuna kazandırmak adına gereken adımları atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. İnşallah yaz spor okulları vesilesiyle geleceğimiz olan çocuklarımız yeteneklerini keşfedecek, dayanışmayı, paylaşmayı kardeşleriyle birlikte mücadele etmeyi öğrenecek. Bu vesileyle antrenör arkadaşlarımıza kolaylıklar temenni ediyor, tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.


Spor yapılabilen yeni alanları şehre kazandırmak için çalışmalara başladıklarını ifade eden Başkan Yüce, “Spor bir azimdir, sabırdır, mücadeledir. Şehrimizde spor yapılabilen alanları arttırmak, gençlerimizin spora teşvik edilmesini sağlamak için çalışmalarımızı ivedilikle sürdürüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak inşa ettiğimiz Sapanca Spor Tesisleri de artık açılış için gün sayıyor. Hemen akabinde Geyve ilçemize de spor tesisi kazandıracağız. İnşallah Sakarya’mızda spor tesisi olmayan ilçe bırakmayacağız. Pamukova’da da Valiliğimiz ve Spor Bakanlığımız iş birliği ile sporcularımıza spor yaylası olarak kazandırmak için gerekli çalışmaları başlattık” diye konuştu.


Vali Ahmet Hamdi Nayir ise, “Devlet olarak bizler yalnızca emniyet, asayiş, eğitim, sağlık, altyapı gibi hizmetlerden sorumlu değiliz. Sporun yaygınlaşması ve gelişmesi için gerekli tedbirleri almak sorumluluğundayız. Bizler burada merkezi yönetim ve yerel yönetim iş birliğinde Yaz Spor Okullarını açarak sporu yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Spor kazandığında şımarmamayı kaybettiğinde tahammül etmeyi öğreterek çok önemli faydalar sağlar. Spor çocuklarımızın sosyalleşmesini sağlar. Yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmenin şeklide yine spordur. Çocuklarının spora yönelmesi için ilgi gösteren başta ailelerimize, bu amaçla gelen sporcularımıza ve onları eğitecek antrenörlerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 12:35
  1. konser
  2. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    5 ilde eş zamanlı terör operasyonu: 5 kişi yakalandı
    1. 5 ilde eş zamanlı terör operasyonu: 5..
    2. PAOK, Miroslav Stoch'u transfer etti
    3. Sapanca SGM’de ‘Kur’an-ı Kerim’i..
    4. Japonya'ya zeytinyağlı sarma ihraç..
    5. Eskişehir’de değişken ekmek fiyatları
    6. Dikey Geçiş Sınavı yapıldı
    7. Genç Atölye’ye 940 başvuru
    8. Büyükçekmece Körfezi Açıkdeniz Yüzme..
    9. Vatandaşların yol isyanı
    10. Fiat 500 ailesi, Avrupa'da 3 milyon..
    11. Durdurulan 3 araçtan 23 göçmen çıktı
    12. Japonlar Tokat yaprağı yiyecek
    13. Öğretmenlerle ’Bireysel Gelişim’..
    14. Koyun yüklü kamyonette 101 kilo 213..
    15. Başkan Soyer, yüzerek mesaj verdi:
    16. 15 yıldır aynı yere yuva yapıyorlar
    17. ‘Yunus’un dilinden Yunus’ konferansı
    18. Kocası için üretmişti şimdi yurt..
    19. Koruma altındaki höyükte yangın
    20. Gece kaza yapan sürücü ve oğlu sabah..
    21. Bursa’da mesleki eğitim seferberliği
    22. Kütahya’da düğün dönüşü feci kaza: 2..
    23. Yaz Spor Okullarının açılış töreni..
    24. ‘Tribündeki sloganlar iktidarı..
    25. “Engelleri Mülkiyelilerle birlikte..
    26. Mardin’de yaz spor okulları kapılarını..
    27. Darıca’da asfalt seferberliği
    28. Boğaziçi’nde çıkmaz sokak kalmayacak
    29. Rapor açıklandığından beri ‘çıt’..
    30. Bocceciler Kahramankazan’da buluştu
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!