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Yaz spor okullarına renkli mezuniyet

Büyükşehir Belediyesi’nin çocukları sağlıklı bir geleceğe hazırlamak için planladığı yaz spor okulları, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı şölen havasındaki kapanış töreniyle sona erdi.

29 Ağustos 2019 Perşembe 11:45
Yaz spor okullarına renkli mezuniyet

Büyükşehir Belediyesi’nin çocukları sağlıklı bir geleceğe hazırlamak için planladığı yaz spor okulları, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın da katıldığı şölen havasındaki kapanış töreniyle sona erdi.


17 Haziran tarihinde start verilen ve 14 branşta 7 bin 500 öğrencinin faydalandığı organizasyonun finali, Beşevler Sosyal Tesisleri gösteri alanında yapıldı. Sportmen yüzlerce öğrencinin ellerinde bayraklar olduğu halde âileleriyle birlikte katıldığı kapanış töreninde, Bursa Sanat Tiyatrosu üyeleri Karagöz-Hacıvat oyununu sergiledi. TRT Çocuk kanalından Ümit Kaplan ile animasyon ekibi, aldıkları sahne ile etkinliğe renk kattı. Büyükşehir Belediyespor’un minik jimnastikçileri, yaptıkları gösterilerle izleyicilerden büyük alkış aldı.


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı olan çocukların özgüveni yüksek, yenilikçi, çalışkan ve geleneklerine bağlı fertler olarak yetişmelerini arzu ettiklerini söyledi. Çağın gereklerini iyi okuyabilen, sorumluluk sahibi bir evladın her anne babanın hayâli olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, bu konuda Büyükşehir Belediyesi olarak kendilerinin de üzerine düşen görevler bulunduğunu ifade etti. Gençlerin ufkunu açacak projelerin hayata geçirilmesi noktasında azamî gayret sarf ettiklerini belirten Başkan Aktaş, belediyenin gençlik ve spor hizmetleri biriminin faaliyetlerini güçlendirdiklerini söyledi. Çocuk ve gençleri sosyal, kültürel ve sportif anlamda doğru yönlendirerek, hayatlarına anlam katmayı öncelediklerini vurgulayan Başkan Aktaş, “Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizin ‘teknoloji bağımlılığı başta olmak üzere’ zararlı alışkanlıklardan uzak kalması, zamanlarını daha sağlıklı değerlendirebilmesi için sürekli farklı faaliyetler planlıyoruz. Yaz ve kış spor okulları, çocuklarımıza özel kurslar, bilim teknoloji merkezi bünyesindeki atölye çalışmaları bunlardan bazıları Çocuklarımızı doğa ile daha çok buluşturan gençlik kamplarımız da bu projelerden biri” dedi.


Yaz spor okullarının kapanışını gerçekleştirmekten ve binlerce çocuğu sporla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyleyen Başkan Aktaş, “Yaz spor okullarının startını ‘Haydi çocuklar spora’ temasıyla 17 Haziran’da vermiştik. 6-16 yaş aralığındaki çocuklarımıza yüzme, okçuluk, boks, tenis, yelken, kano, güreş, voleybol, basketbol, jimnastik, bisiklet, satranç, masa tenisi ve karate branşları olmak üzere toplam 14 dalda, 23 eğitim tesisimiz ile hizmet verildi. 4 ayrı dönemden oluşan 2019 yaz spor okulları programlarımıza 7 bin 500 öğrenci iştirak etti” diye konuştu.


Başkan Aktaş, sportmen çocuklara madalya ve sertifikalarını takdim ederek, minikler ve âileleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 11:45
  1. fotoğraf
  2. sergi
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