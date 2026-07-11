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Yerel Yaz sıcağı bastırdı, boğulma vakaları arttı İzmir’de 2 can kaybı
Yerel

Yaz sıcağı bastırdı, boğulma vakaları arttı İzmir’de 2 can kaybı

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Yaz sıcağı bastırdı, boğulma vakaları arttı İzmir’de 2 can kaybı

İzmir'in Çeşme ve Selçuk ilçelerinde serinlemek için denize giren biri 80 yaşında, diğeri 22 yaşında iki kişi boğularak hayatını kaybetti.

Yaz sıcağı bastırdı, boğulma vakaları arttı. İlk olay, dün saat 11.00 sıralarında Çeşme Ilıca Plajı’nda meydana geldi. Serinlemek için denize giren 80 yaşındaki Nesrin Karacabal’ın suda çırpındığını gören vatandaşlar ve Çeşme Belediyesi Zabıta ekipleri durumu fark ederek müdahale etti. Zabıta ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Karacabal'ı ambulansla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Talihsiz kadın, burada doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aynı gün bir acı haber de akşam saatlerinde Selçuk ilçesinden geldi. Saat 20.00 sıralarında Pamucak Sahili'ne yakınlarıyla birlikte İzmir'in Karabağlar ilçesinden yüzmeye gelen 22 yaşındaki Mehmet Durmuş, denize girdikten kısa bir süre sonra gözden kaybolarak suda çırpınmaya başladı. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan gence ilk müdahale, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Durumu ağır olan Durmuş, ambulansla Selçuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Genç adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden her iki vatandaşın cenazesi de kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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