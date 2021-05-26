Yaz mevsiminde sıcaklardan dolayı terleyip sıvı kaybına maruz kalıyoruz. Bu sebeple bağışıklık sistemimiz zayıflayabiliyor. Ancak tüketeceğimiz meyvelerle bağışıklık sistemimizi daha dirençli hale getirebiliriz. Peki, yazın hangi meyveler yetişir? İşte merak edilen haberin detayları…

Yaz meyveleri nelerdir? Yaz mevsiminde hangi meyveler yetişir?

Yaz mevsiminde yetişen çeşitli meyveler, pazar ve manavdalar da yerini almaya başladı. Yaz denince akla ilk gelen meyveler kavun ve karpuz oluyor ama sadece bununla sınırlı değil yaz mevsiminin güzel meyveleri. İşte yaz mevsiminde yetişen meyveler…

1-Mürdüm eriği

2-Üzüm

3-Karpuz

4-Kavun

5-İncir

6-Karadut

7-Kiraz

8-Nektarin

9-Şeftali

10-Üzüm

11-Yeşil erik

12-Malta eriği (yeni dünya)

13-Kayısı

14-Vişne

15-Böğürtlen

16-Ahududu