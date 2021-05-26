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Yaşam Yaz meyveleri nelerdir? Yaz mevsiminde hangi meyveler yetişir?
Yaşam

Yaz meyveleri nelerdir? Yaz mevsiminde hangi meyveler yetişir?

Her mevsime özgü bazı sebze ve meyveler vardır. Meyve ve sebzeleri çıktığı mevsimde yemek daha doğal ve daha sağlıklı bir seçimdir. Yaz mevsiminde hangi meyvelerin yetiştiği merak eden kişiler, yaz meyvelerini araştırıyor. Peki, Yaz meyveleri nelerdir? Yaz mevsiminde hangi meyveler yetişir?

Yeniakit Publisher
2021-05-26 12:50:00 -
Yaz meyveleri nelerdir? Yaz mevsiminde hangi meyveler yetişir?

Yaz mevsiminde sıcaklardan dolayı terleyip sıvı kaybına maruz kalıyoruz. Bu sebeple bağışıklık sistemimiz zayıflayabiliyor. Ancak tüketeceğimiz meyvelerle bağışıklık sistemimizi daha dirençli hale getirebiliriz. Peki, yazın hangi meyveler yetişir? İşte merak edilen haberin detayları…

Yaz meyveleri nelerdir? Yaz mevsiminde hangi meyveler yetişir?

Yaz mevsiminde yetişen çeşitli meyveler, pazar ve manavdalar da yerini almaya başladı. Yaz denince akla ilk gelen meyveler kavun ve karpuz oluyor ama sadece bununla sınırlı değil yaz mevsiminin güzel meyveleri. İşte yaz mevsiminde yetişen meyveler…

1-Mürdüm eriği

2-Üzüm

3-Karpuz

4-Kavun

5-İncir

6-Karadut

7-Kiraz

8-Nektarin

9-Şeftali

10-Üzüm

11-Yeşil erik

12-Malta eriği (yeni dünya)

13-Kayısı

14-Vişne

15-Böğürtlen

16-Ahududu

 

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