Almanya bu haberle kaynıyor: Fenerbahçe Serhou Guirassy için bastırıyor
Sky DE'nin özel haberine göre Fenerbahçe; Milan ve Tottenham gibi dünya devleriyle Serhou Guirassy için kıyasıya bir yarışa girdi.
Sky DE'nin özel haberine göre Fenerbahçe; Milan ve Tottenham gibi dünya devleriyle Serhou Guirassy için kıyasıya bir yarışa girdi.
Almanya’dan gelen haberler Fenerbahçelileri heyecanlandıracak cinsten. Sky DE’nin servis ettiği bilgilere göre, Dortmund formasıyla inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Serhou Guirassy, Avrupa’nın dev kulüplerini peşine takmış durumda.
Haberde AC Milan ve Tottenham'dan bahsediliyor. Fenerbahçe için, "Süper Lig’de şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, hücum hattını dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmek istiyor" deniliyor.
Henüz resmi bir imza atılmış değil ancak Fenerbahçe'nin bu transferde Milan ve Tottenham gibi devlerle nasıl bir rekabete gireceği şimdiden merak konusu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23