Milli futbolcumuz Arda Güler’den bir başarı daha!
Milli futbolcumuz Arda Güler, İspanyol ekibi Real Madrid'de nisan ayının oyuncusu seçilmeyi başardı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz ay Real Madrid formasıyla oynadığı 5 maçtaki mükemmel performansı, özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern'e karşı attığı 2 gol nedeniyle bu ödüle layık görüldü." ifadeleri kullanıldı.
21 yaşındaki futbolcu, Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 50 maçta oynadı ve 6 gol kaydetti.