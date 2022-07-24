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Kadın - Aile Yaz için soğuk tatlı tarifi | Çikolatalı parfe nasıl yapılır?
Kadın - Aile

Yaz için soğuk tatlı tarifi | Çikolatalı parfe nasıl yapılır?

Kakaolu parfe tarifi | Yaz aylarında tatlı krizlerini soğuk lezzetlerle geçirmek isteyenler 'Soğuk tatlı tarifleri' konusunu araştırıyor. Peki, çikolatalı parfe nasıl yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2022-07-24 16:03:00 -
Yaz için soğuk tatlı tarifi | Çikolatalı parfe nasıl yapılır?

Leziz ve soğuk bir tatlı hazırlamak isteyenler ‘Çikolatalı parfe nasıl yapılır?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

Yaz için soğuk tatlı tarifi

Malzemeler:

  • 1 su bardağı süt
  • 2 paket toz krem şanti
  • 3 yemek kaşığı şeker
  • 2 adet yumurta
  • 2 yemek kaşığı kakao
  • 1,5 paket petibör bisküvi
  • 1 paket vanilya

Üzeri için:

  • Çikolata sosu

Çikolatalı parfe nasıl yapılır?

Öncelikle krem şanti ve sütü güzelce çırpın.

Bir başka kasenin içerisine yumurta, şeker ve kakaoyu çırpın.

Karışıma krem şantiyi ilave edip karıştırın.

Bisküvileri küçük küçük kırıp karışıma ilave edin.

Son olarak vanilyayı ekleyip karıştırın.

Bir tepsinin içerisine streç film serin.

Üzerine tatlıyı boşaltın.

Streç filmin üzerini de streçle sarın.

Tatlıyı buzluğa yerleştirip ve 5-6 saat bekleyin.

Tatlınızı buzluktan çıkarttıktan sonra dilimleyin.

Tatlının üzerine çikolata sos gezdirip servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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