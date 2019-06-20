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Yaz gündönümü nedir? 21 Haziran yaz gündönümü en uzun gece

Yaz gündönümü nedir? 21 Haziran yaz gündönümü en uzun gece. 21 Haziran yaz gündönümü yarın gerçekleşecek. Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüz yaşanacak. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Kürede günler kısalmaya başlarken Güney Yarım kürede uzamaya başlayacak. Güneş ışınları 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesine dik açıyla gelecek. Peki yaz gündönümü nedir? İşte 21 Haziran gündönümü hakkında merak edilenler...

20 Haziran 2019 Perşembe 22:50
Yaz gündönümü nedir? 21 Haziran yaz gündönümü en uzun gece

Yaz gündönümü nedir? 21 Haziran yaz gündönümü en uzun gece. 21 Haziran yaz gündönümü yarın gerçekleşecek. Kuzey Yarım Küre'de en uzun gündüz yaşanacak. Bu tarihten itibaren Kuzey Yarım Kürede günler kısalmaya başlarken Güney Yarım kürede uzamaya başlayacak. Güneş ışınları 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesine dik açıyla gelecek. Peki yaz gündönümü nedir? İşte 21 Haziran gündönümü hakkında merak edilenler...

Yaz gündönümü nedir?

21 Haziran yaz gündönümü için geri sayım sürüyor. Kuzey Yarım Kürede bu tarihten sonra günler kısalmaya devam ederken Güney Yarım Kürede uzamaya başlayacak. Yılda iki kez gerçekleşen gündönümleri mevsimler arası geçiş olarakta bilinmektedir. 21 Haziran'da güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla gelirken Güney Yarım Küreye eğik açıyla gelecek. 21 Haziran tarihi aynı zamanda Kuzey Yarım Kürede Yaz ayının başlangıcı olarakta bilinmektedir.

Gündönümü veya gün dönümü, yılda iki kez tekrarlanan ve güneşin dünyaya (ekvator çizgisine) en uzak mesafede olduğu ana verilen addır. Gündüzlerin ve gecelerin kısalmaya veya uzamaya başladığı andır.

Yaz gündönümünde (yaklaşık 21 Haziran), güneş ışınları Yengeç Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler kısalmaya, güney yarıkürede uzamaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede yazın, güney yarıkürede kışın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarıkürede en kısa gün, Kuzey yarımkürede en kısa gece yaşanır. Kuzey yarıkürede gölgelerin en kısa olduğu gündür.

Kış gündönümünde (yaklaşık 21 Aralık), güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır. Bununla beraber bazı ülkelerde de yazın veya kışın tam ortası kabul edilir. Güney yarıkürede en uzun gün, Kuzey yarıkürede en uzun gece yaşanır. Kuzey yarıkürede gölgelerin en uzun olduğu gündür.

 

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 22:50
  1. Yaz gündönümü
  2. gündönümü
  3. Kış gündönümü nedir?
  4. 21 haziran
  5. 21 haziran en uzun gece

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