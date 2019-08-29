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Yaz Bokskulu tam gaz

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Boks İl Temsilciliği tarafından açılan boks yaz okulu çalışmaları sürüyor.

29 Ağustos 2019 Perşembe 10:49
Yaz Bokskulu tam gaz

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Boks İl Temsilciliği tarafından açılan boks yaz okulu çalışmaları sürüyor.


Gençlik Spor’a ait 4 Eylül Boks Spor Salonunda verilen kursa sporcuların katılım oranının oldukça yüksek olduğu gözlemlendi.


Antrenör Oğuzhan Karaoğlan yönetiminde devam eden boks antrenmanları haftanın 5 günü 2 grup halinde yapılıyor.


İdmana yaptıkları çalışmalarla renk katan yıldız, genç ve büyük sporcular, antrenmandaki performanslarıyla antrenör Karaoğlan’dan tam not aldı.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 10:49
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