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Aktüel Yaz bitmeden hop kara kış geliyor! O tarihte Türkiye bembeyaz, erken bastıracak
Aktüel

Yaz bitmeden hop kara kış geliyor! O tarihte Türkiye bembeyaz, erken bastıracak

Yeniakit Publisher
2023-08-01 09:06:00 -
Yaz bitmeden hop kara kış geliyor! O tarihte Türkiye bembeyaz, erken bastıracak

Kışı seven vatandaşlar için sevindirici haber. Kış mevsiminin daha erken başlamasına ilişkin uzmanlardan açıklama geldi. Kar yağışının ülkemize daha erken geleceği bekleniyor. İşte ayrıntılar...

2023 yılı itibariyle Türkiye yaz aylarında ciddi bir sıcak dalgası yaşadı. Vatandaşlar aşırı sıcaklardan oldukça bunaldı. Bu mevsimsel olayın ardından uzmanlar, kış ayının erken geleceğini söylüyor.

KIŞ MEVSİMİ ERKEN GELECEK

Hava Forum'un son verilerine göre yazın yüzde 43.2'si geride kaldı ve geriye sadece 54 gün kaldı.

Meteoroloji uzmanları, Kasım ayı gibi kar yağışlarının ülkemizi etkileyeceği konusunda ortak bir görüş bildirdi. Yine uzmanlara göre kış mevsimi de oldukça sert geçecek.

 

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