Yaz aylarının 8 tehdidi

İşte yaz mevsimini kâbusa çeviren o hastalıklar...

GÖZ HASTALIKLARI:

Güneşli yaz günlerinde, kornea iltihabı gibi tedavi edilebilir durumlardan, katarakta kadar birçok göz hastalığına maruz kalabiliriz. Hava bulutlu bile olsa gözün güneş ışığına maruz kalmasıyla birçok problem meydana gelebilir.

Ağrı veya gözde fark edilen büyüme ve görüşte azalma varsa, göz doktoruna başvurun. Ayrıca bu tür problemlerden kaçınmak için UV ışınlarını filtreleyen güneş gözlüğü kullanın.

GIDA ZEHİRLENMESİ:

Yaz mevsimi mangal ve salata mevsimidir. Bu besinleri tüketmek keyifli olsa da, uygunsuz koşullarda işlenen gıdalar taşıdığı zehirlenme riskiyle bu keyfinizi kâbusa çevirebilir.

Yaygın belirtiler ishal veya kusma nöbetleridir. Ateş, baş dönmesi, sık idrara çıkma, susuz kalma, devam eden karın ağrısı ve dışkıda kan da görülebilir.

Eğer bu belirtiler sizde de varsa doktora başvurun.



Hele donmuş çözülmüş, tekrar donmuş dondurmalar insanı tepesi üstü bayıltabilir. Üstelik bu dondurmayı yedikten birkaç saat sonra olur. Hiçbir belirtisine de rastlanmaz.

DIŞ KULAK İLTİHABI:

Yaz aylarında sık sık yüzme, dış kulak için risk faktörüdür. Kulağa su çıktığında tahrişe ve iltihaba sebep olur. Bu da mikroorganizmaların gelişmesi ve enfeksiyona yol açması için uygun ortamı sağlar.

Kulak kaşıntı ve akıntı oluşabilir. Duyma kaabiliyeti azabilir. Eczaneden alınan kulak damlaları genellikle problemi çözer. Bu noktada sakın bir arkadaşınızın vereceği, 1 haftadan fazla beklemiş damlalara itibar edip de başınıza daha büyük dertler açmamalısınız.

Dış kulak iltihabından kurtulmanın en iyi yolu kulakları kuru tutma, yüzerken bone takma ya da kulak kanalını tahriş etmiyorsa silikon bazlı kulaklıklar kullanmaktır.

NEZLE:

Toplumda yaygın olarak görülen bahar nezlesi bitki polenlerine karşı oluşan alerjik bir reaksiyondur. İltihaplanma ile birlikte burun, boğaz ve gözlerde kaşıntı ve akıntı olması, hapşırma, öksürme, baş ağrısı ve yorgunluk gibi tipik belirtiler görülür.



Polenlerden korunma, bahar nezlesine karşı etkili olabilir. Bunun için de polenlerin yoğun olduğu saatlerde dışarıya çıkmamaya özen göstermek, dışarıdayken gözleri korumak, burun deliklerinin etrafına koruyucu balmlar sürmek, kapı ve pencereleri kapalı tutmak alınabilecek önlemlerdendir.

GÜNEŞ YANIĞI:

Güneşe birkaç saat maruz kaldığınızda ortaya çıkabilen bir durumdur. Dokununca sızlayan ateşli cilt, güneş yanığının ilk belirtisidir. Ayrıca kabarcıklar oluşabilir ve deri, birkaç gün içinde soyulmaya başlayabilir. Daha şiddetli belirtiler ise ateş, titreme, baş ağrısı, yorgunluk, bulantı veya döküntü şeklinde olabilir.

Uzun süreli güneş yanığı kırışıklıkları, güneş lekeleri ve cilt kanseri gibi kronik deri hasarına sebep olabilir. Melenom, deri kanseri illetinin çok yaygınlaştığını unutmayın. Olur olmaz soyunup dökünmeyin!

Bulutlu günde bile güneşten korunma en iyi önlemdir. Eğer güneş yanığınız varsa yeterince su tüketmek, duşla cildi serinletmek, soğuk kompres ve aloe vera gibi tropik jeller ve nemlendiriciler rahatlamanıza yardımcı olabilir.

LYME HASTALIĞI:

Sıcak havalarda yeşil alanlarda serinleyip daha fazla keyif yapmak isteyebilirsiniz. Ancak böcekler, özellikle de keneler, bu keyfinizi yarıda kesmenize yol açabilir.

Lyme hastalığı ya da kene ısırması kısa ve uzun vadeli etkilere sebep olabilir. Bazı insanlar tedavi olmak yerine keneyi kendisi çıkarmaya çalışır ancak antibiyotik tedavisi olmazsa eklem ağrısı, halsizlik, yorgunluk kalp problemleri ve nörolojik problemler görülebilir.

Böceklerin yoğun olduğu alanlardan uzak durularak, böcek kovucu kullanarak, uzun kollu giyerek, pantolonu çorabın içine sokarak ve kapalı ayakkabı giyerek önlem alınabilir.

GÜNEŞ ÇARPMASI:

Aşırı terlediğiniz zaman vücut tuz kaybına uğrar ve susuz kalabilir. Vücut sıcaklığı da güneş çarpmasına yol açacak kadar yükselebilir. Buna bağlı olarak bulantı, baş ağrısı, bayılma ve baş dönmesi oluşabilir.

Böyle bir durumda serin bir yere geçmek ve bol sıvı almak 30 dakika içinde düzelmenizi sağlayabilir. Vücut sıcaklığı 40 dereceye yükseldiğinde sersemlik, kusma, hızlı solunum ve bilinç kaybı görülebilir. Acil medikal bir durumdur ve tıbbi yardım istemeniz gerekir.

DERİ DÖKÜNTÜLERİ:

İsilik yüzünden tıkanan ter bezlerinden, alerjik cilt reaksiyona kadar farklı deri döküntüleri yazın görülebilir. Cildi serin tutmak ve ölü hücreleri en aza indirgemek için yapılan vücut peeling isilik döküntüsünden koruyabilir.

Boğaz ağrısı, göz ve nefes almada problemler yaşanabilir.