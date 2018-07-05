Yaz aylarında karpuz ve peynir yemek zayıflatır mı?

Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber'in karpuz- peynir diyeti ile hem ferahlayabilir, hem de hafifleyebilirsiniz.

Karpuz; kalp ve prostat sağlığı için önemli rolü olan laykopenden zengindir. Son bilimsel çalışmalar laykopenin aynı zamanda kemik sağlığı içinde faydalı olabileceğini gösteriyor.

Karpuz, yüksek su içeriği ile yazın terle atılan sıvının karşılanması açısından önemli bir meyvedir.

Yüksek su içeriği nedeniyle düşük kalorili sayılabilecek meyvelerden biridir. 150 gram karpuz yaklaşık 45 kaloridir.

Vücudun zararlı maddelerden temizlenmesinde yardımcı olan C vitamininden zengindir. 150 gram karpuz günlük C vitamini ihtiyacının yaklaşık %20’sini karşılar.

Terleme ile kaybedilen potasyum mineralinin vücuda geri alınması açısından önemlidir. 150 gram karpuz günlük potasyum ihtiyacının %5’ini karşılar.

TÜKETİLEN MİKTARA DİKKAT!

Yazın ferahlatan meyvelerinden olan karpuzun tüm bu yararlarına rağmen tüketim miktarında aşırıya kaçmamak gerekiyor. Tüm meyveler gibi meyve şekeri olan fruktoz içeren karpuzun aşırı tüketimi kilo almaya yol açabilir. Özellikle şeker hastalarının karpuz tüketim miktarına ve sıklığına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Kan şekeri hızlı yükselen ve kan şekeri düzeyleri oturmamış şeker hastalarının bir süre tüketmemesi daha uygun.

PEYNİRLE İLE TÜKETİMİ ŞEKERİ DENGELİYOR!

Proteinli yiyecekler daha uzun sürede sindirildiklerinden dolayı yanlarında tüketilen karbonhidratın da kan şekerini yükseltme hızını dengelemeye yardımcı olurlar. Kültürümüzde var olan karpuz-peynir ikilisi bu nedenle doğru bir seçimdir. Karpuzun yanında tüketilen peynir, kan şekerinin daha yavaş yükselip daha yavaş düşmesine yardımcı olur.

BUNLARA DİKKAT!

Gün boyunca sadece karpuz-peynir tüketmek: Tek besin diyeti ile vereceğiniz kiloyu geri almaya mahkûmsunuz. Ayrıca gün içerisinde sadece karpuz- peynir tükettiğinizde birçok vitamin ve minerali vücudunuza yeteri kadar alamamış oluyorsunuz. Bu da hem kısa hem de uzun dönemli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Gün içerisinde peynir dışı hiç protein almamak: Kalsiyum kadar önemli bir mineral de demirdir. Peynir ve diğer süt ürünlerinde demir minerali yok denecek kadar azdır. Bundan dolayı beslenme düzeninizde günlük olarak et, tavuk veya balık yer almalıdır.

Karpuzun yanına ekmek tüketmek: Ekmekte karpuz gibi temel karbonhidrat kaynaklarından biridir. Bu nedenle aynı öğünde yüklü miktarda karpuz ve ekmeği yan yana tüketmek hem yüksek kalori hem de yüksek karbonhidrat almanıza neden olacaktır. Bu durumda kilo vermek isterken almanıza yol açabilir.

KARPUZ-PEYNİR DİYETİ İÇİN ÖRNEK MENÜ

(Hiçbir sağlık sorunu olmayan, 25-35 yaş arası, fiziksel aktivite düzeyi düşük kadınlar için örnek menüdür. Beslenme programı parmak izi gibidir, sadece kişiye özel düzenlenmelidir.)

Kahvaltı: 1 su bardağı süt

8 yemek kaşığı dolusu müsli

Ara-1: 1 adet şeftali veya 4 kayısı veya 1 incir

Öğle: 1 boydan dilim (200 g) karpuz

1 dilim beyaz peynir

1 dilim tam buğday ekmeği

Ara-2: 1 kutu süt veya 1 kutu meyveli yoğurt veya 1 kutu ayran

15 adet fındık veya 12 adet badem veya 3 adet tam ceviz

Veya yoğurtlu semizotu salatası + 3 adet tam ceviz

Akşam: 2 köfte kadar et veya tavuk veya balık (100 gram, ızgara)

4 yemek kaşığı dolusu zeytinyağlı sebze yemeği veya piyaz

1 dilim tam buğday ekmeği

Bol salata

Ara-3: 1 boydan dilim karpuz (200 gram)

1 dilim beyaz peynir

Yatmadan 2 saat önce yemeyi kesiniz.