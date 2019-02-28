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Yaylaköy’de Fuat Akdoğan’a büyük ilgi

Cumhur ittifakı Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan seçim çalışmalarına devam ediyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 18:07
Yaylaköy’de Fuat Akdoğan’a büyük ilgi

Cumhur ittifakı Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan seçim çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Yaylaköy’ü ziyaret eden Akdoğan sevgi seli ile karşılaştı. Yaylaköy’de iki ayrı toplantı düzenleyen Fuat Akdoğan, genci, yaşlığı, kadını, erkeği tüm Yaylaköylülerden büyük ilgi gördü.


Yaylaköy sakinleriyle tek tek görüşen AK Parti Kuşadası Belediye Başkan adayı Fuat Akdoğan, en çok yerel yöneticilerin Yaylaköy’e “ üvey evlat muamelesi “ yaptığı yolundaki sitemlerle karşılaştı. Seçilmesi halinde Yaylaköy’ü bu durumdan kurtaracaklarını kaydeden Fuat Akdoğan, “ Yaylaköy’ü bu itilmişlikten, kenara atılmışlıktan kurtaracağız, Kuşadası’ndan kopuk değil, Kuşadası ile bir bütün Yaylaköy yaratağız. Yaylaköy Kuşadası’nın en önemli giriş noktalarından biri. Bu nedenle Söke tarafından Kuşadası’na gelişte Yaylaköy’ün daha da güzelleşmesi ve örnek bir yapıya kavuşması için düzenlemeler yapacağız. Şehrimizin girişini, çevre yolu dahil aydınlatacağız “ dedi. Yaylaköy’ün özellikle yeme-içme turizmi açısından önemli bir yere sahip olduğuna dikkati çeken Akdoğan, “ işletmelerimizin daha gelişmesi için her türlü desteği ve imkanı vereceğiz. Buraların tanıtımı için belediyenin tüm imkanlarını kullanacağız “ diye konuştu.


Yaylaköy muhtarı Cafer Çiftçi’nin de katıldığı toplantılardaı Yaylaköy’ün sorunlarının çözülmesi için tüm sakinleri tek tek dinleyip, not alan AK Parti Kuşadası Belediye Başkan Adayı Fuat Akdoğan, yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Tüm önerilerinizi ve sorunlarınızı tek tek not aldım. Size söz veriyorum tüm bu sorunları çözeceğiz. Altyapı sorununu çözeceğiz, sizleri foseptik derdinden kurtaracağız. 2019 yılında Kuşadası gibi bir turizm kentinde foseptik mi olur ? Yine acil çözülmesi gereken sorunlardan biri de yağmur suyu drenajı ve yağmur suyu için yollara yapılacak ızgaralar. Bunların yanında Yaylaköylüler için Kuşadası’na ücretsiz belediye tarafından ring seferleri konulacak, Kuşadası’ndaki tüm etkinliklere Yaylaköy sakinleri ücretsiz olarak taşınacak. Engelli çocuklarımızın sayı fazla. Bunun için de engelli çocuklarımızın daha da rahat edebilmesi için ailelere her türlü destek verilecek. Köydeki durak sayısı arttırılacak, 2 durak sayısını ilk etapta 4’e çıkaracağız, Kış aylarında araç bekleyenler için ve özellikle çocuklarımız için köy meydanında sundurma yapacağız. Sağlık ocağını gördüm. Bu sağlık ocağı Yaylaköy’e yakışmıyor. Sağlık ocağını acil olarak restore edeceğiz ve ardından doktor gelmesi için seçilir seçilmez girişimde bulanacağım. En önemli konulardan biri de düğün salonu. Böylesine önemli bir mahallemizde düğün salonu yok. Yaylaköy’deki ilk projemiz düğün salonu olacak “

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 18:07
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