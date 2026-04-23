Uçan arabalar sonunda geliyor! Seri üretime başlanacak

Teknoloji
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Çinli elektrikli araç üreticisi Xpeng, “uçan” arabalarının seri üretimine gelecek yıl başlamayı, insansı robotlarını ise 2026’nın dördüncü çeyreğinde üretmeyi planlıyor. Şirketin Başkanı Brian Gu, bu bilgileri perşembe günü Reuters’e verdi.

Gu, “Birbirimize değer katabileceğimiz çok sayıda alan var” diyerek, Xpeng’in diğer otomobil üreticileriyle de farklı bölgelerde iş birliklerine açık olduğunu vurguladı.

Şirketin uçan arabaları için 7 binden fazla sipariş aldığı, bunların çoğunun Çin’den geldiği belirtildi. Xpeng, bu araçlar için Çin havacılık otoritelerinden onay almaya çalışıyor.

Pekin Otomobil Fuarı öncesinde konuşan Gu, şirketin bu yıl Çin’in Guangzhou kentinde robotaksi testlerine başlayacağını ve 2027’nin küresel testler açısından “kritik bir yıl” olacağını söyledi. Önümüzdeki 12-18 ay içinde yüzlerce ila binlerce robotaksinin üretilebileceği ifade edildi.

 

Gu, insansı robotların ilk aşamada resepsiyon ve satış alanlarında müşterilerle etkileşim için kullanılacağını belirtti. Önümüzdeki 10-20 yıl içinde robot işinin otomotiv bölümünden daha büyük hale gelebileceğini söyleyen Gu, “İnsansı robotlar için hayatımızda çok daha fazla kullanım alanı olacak” dedi.

Xpeng, diğer birçok Çinli otomobil üreticisi gibi yurt dışına açılmış durumda ve şu anda Çin dışında yaklaşık 60 ülkede faaliyet gösteriyor. Şirketin geçen yıl satış hacminin yaklaşık yüzde 10’unu ve gelirinin yüzde 15’ini yurt dışı satışlar oluşturdu.

Gu, önümüzdeki 5-10 yıl içinde gelirlerinin yüzde 50’den fazlasının Çin dışından gelmesini beklediklerini de sözlerine ekledi.

HAVADA DRIFT ATAN SAPIKLAR YRAFIK TERORJSTLERI OLDUKCA BASIMIZA GOKTEN TAŞ DEGIL ARABA YAGACAK DEMEKTIR

........idam sart
