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Yaylada kaybolan turistleri JAK ekibi buldu

Çamlıhemşin ilçesindeki yaylada kaybolan 5 turist  bulundu.

17 Ağustos 2018 Cuma 14:58
Yaylada kaybolan turistleri JAK ekibi buldu

Dün ilçeye bağlı Ayder Yaylası'na tatil için bir otele konaklayan Cem,  Claudia, Eren, Bianca ve Luca Kaplan, Hazindak Yaylası'na doğa yürüyüşü için  hareket etti.

Otel yetkilileri, turistlerin geri dönmemesi ve telefonlarına  ulaşılmaması üzerine jandarmayı arayarak bilgi verdi.

Turistlerin bulunması için bölgeye Çamlıhemşin İlçe Jandarma  Komutanlığı'nın JAK timi ve asayiş timi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin arazide yaptıkları aramalar sonunda turistlere ulaşıldı.

Yapılan ilk kontrollerinde sağlık durumlarının iyi olduğu tespit  edilen turistlerin, Ayder Yaylası'na doğru inişe geçtiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 14:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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