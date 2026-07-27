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Gıda Yaylada başlayan lezzet sofralara ulaşıyor
Gıda

Yaylada başlayan lezzet sofralara ulaşıyor

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Yaylada başlayan lezzet sofralara ulaşıyor

Erzincan’ın coğrafi işaretli ürünü tulum peyniri, doğal yaylalarda otlayan küçükbaş hayvanların sütüyle geleneksel yöntemler kullanılarak hazırlanıyor...

Erzincan Tulum Peyniri, yüzyıllardır devam eden üretim geleneğiyle kentin en önemli tarımsal değerlerinden biri olmayı sürdürüyor.

 

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Handeresi Köyü Yaylası'nda tulum peyniri üreten üreticilerle bir araya gelerek üretim sürecini yerinde inceledi.

 

Ziyaret sırasında üreticilerin talep ve önerilerini dinleyen Koçaker, coğrafi işaret tesciline sahip Erzincan Tulum Peyniri'nin kalitesinin korunması, hijyen standartlarının artırılması ve geleneksel üretim yöntemlerinin gelecek nesillere aktarılması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

 

Doğal yaylalarda otlayan küçükbaş hayvanlardan elde edilen kaliteli süt ve asırlardır süregelen üretim geleneğiyle hazırlanan Erzincan Tulum Peyniri'nin, kentin en önemli tarımsal ve ekonomik değerleri arasında yer almaya devam ettiği belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, coğrafi işaretli ürünün marka değerinin korunması ve üreticilerin desteklenmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceğini bildirdi.

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