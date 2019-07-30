Yayla Voleybol Turnuvası tamamlandı

Antalya Kaş’ın Gömbe Yaylasında bu yıl 2’ncisi düzenlenen Yayla Kılınçlı Voleybol Turnuvası sona erdi.

Turnuvaya Kaş, Demre ve Elmalı ilçesinden 12 takım katıldı. İlk turda 6’şar takım iki grupta lig usulü karşılaştı. Gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar ikinci tura, çeyrek finale yükseldi. İkinci turda maçlar eleme usulü oynandı.

Turnuvanın finalini Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Osman Murat Erdoğan, siyasi parti ilçe başkanları, mahalle muhtarları ve çok sayıda sporsever takip etti.

Finalde Tekkespor ile Eymirspor karşı karşıya geldi. Rakibin 3-1 mağlup eden Tekkespor, Yayla Kılınçlı Voleybol Turnuvasının şampiyonu oldu. Dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyalar verildi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, sportif, kültürel ve sanatsal aktivitelerle gençlere güzel örnek olan girişimcilere teşekkür ederek, bu tür etkinliklere Kaş Belediyesinin destek olmaya devam edeceğini belirtti.