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Aktüel

Yayla evinde mahsur kalan yaban keçisini kurtardılar

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yaylaya gezmeye giden vatandaşlar yayla evinde günlerdir mahsur kalan ve açlıktan zayıflayan yaban keçisini kurtardı.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 09:44:52 -
Yayla evinde mahsur kalan yaban keçisini kurtardılar

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde yaylaya gezmeye giden vatandaşlar yayla evinde günlerdir mahsur kalan ve açlıktan zayıflayan yaban keçisini kurtardı.


Gümüşhane Üniversitesi öğretim görevlisi Savaş Özatman ve arkadaşı Mehmet Türker, gezmek amacıyla gittikleri yaylada yayla evlerinin birinden gelen ses üzerine birazda tereddütle eve yaklaştıklarında açık kalan kapıdan içeri giren bir yaban keçisinin içeride mahsur kaldığını belirledi.


Hayvanın sakinleşmesinin ardından kapıya taş koyarak kapanmasını önleyen Özatman ve Türker, çıkması için kenara çekildi. Kapıdan hızla fırlayarak özgürlüğüne kavuşan yaban keçisi bir müddet uzaklaştıktan sonra zirvede kendisini kurtaran vatandaşları izledikten sonra gözden kayboldu.


Yaban keçisinin günlerce orada kaldığını, oldukça zayıfladığını ve açlıktan veya stresten yayla evinin içindeki plastik kasa, naylon torba gibi eşyaları yediğini kaydeden Özatman ve Türker, hayvanın korkmuş ve zayıflamış göründüğünü, genel durumunun kötü olmaması nedeniyle ekiplere haber vermediklerini söyledi.

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