  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Yayla çeşmesine saldırı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Çambaşı yayla yolu üzerinde bulunan çeşmeye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 14:46:04 -
Yayla çeşmesine saldırı

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde Çambaşı yayla yolu üzerinde bulunan çeşmeye kimliği belirsiz kişi veya kişilerce zarar verildi.


İlçenin Yokuşbaşı mevkisinde bulunan çeşmenin su oluklarının ve taşlarının kırılması vatandaşların tepkisine neden oldu. Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, çeşme ve tabelaların zarar verilmesinin çok üzüntü verici olduğunu söyledi.


Çeşmenin en kısa süre içinde yapılacağını dile getiren Başkan Kaya, “Çambaşı Yaylamıza ulaşımı sağlayan karayolu üzerinde bulunan çeşme Mart ayında da saltdırıya uğramış ve su oluk ve taşları kırılmıştı. Biz yeniden yaptırdık. Ancak bu sabah farkettik ki çeşmeye yeniden zarar verilmiş. Bu çeşme tarihi bir çeşmedir. Çeşmenin en kısa zamanda yenilenmesi ve onarımı yapılacaktır" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı