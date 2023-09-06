Yayıncılıkta vizyon polemiğine "kırmızı fular" damgası

Son günlerde Her fırsatta TRT’yi hedef tahtasına koyan Cüneyt Özdemir’e TRT World Kanal Koordinatörü, gazeteci Bora Bayraktar sessiz kalmadı. Habercilik başarılarıyla dünyada da söz sahibi olan ve son olarak bir belgeseli ABD’de prestijli Emmy ödüllerine aday gösterilen TRT World’e yapılan sataşmaya Bayraktar Cüneyt Özdemir’in kırmızı fularlı kız yayını ile karşılık verdi. Cüneyt Özdemir Gezi Olayları sırasında CNN Türk’te yayınlanan 5N1K programında Ayşe Deniz Karacagil’i yayına çıkarmış ve masum bir eylemci olarak kamuoyuna sunmuştu. Özdemir yayını “Neşeni hiç kaybetme Deniz’cim” diye sonlandırmıştı.

Karacagil’in örgüt bağlantılarını araştırmayan Özdemir kırmızı fularlı kızın PKK saflarına katılmasıyla zor günler geçirse de olayı unutturmayı başarmıştı. Karacagil o yayından birkaç yıl sonra Mayıs 2017’de PKK-YPG saflarında terör eylemleri yaparken etkisiz hale getirilmişti. Bora Bayraktar Cüneyt Özdemir’e “yayıncılıkta vizyon” diyerek bu yaptığını hatırlattı.

Polemik Özdemir’in Bora Bayraktar’a sataşmasıyla devam etti. Özdemir, Bora Bayraktar’a “vasat bir muhabirdin, onca yandaşlığa rağmen hiç ilerleyemedin... Varoluşunu çalıştığın kuruma yaltaklanmak için belaltı dezenformasyonlara kadar düşürmüş olman senin hakkında yanılmadığımızı yine bize hatırlattı” diyerek hakaretler yağdırdı.

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Bayraktar ise Cüneyt Özdemir’e kişisel polemiğe girmek istemediğini söyleyerek “sen gazeteci değil ona buna gelişigüzel saldırarak geçimini sağlayan bir youtubersın” diye yanıt verdi.

Bora Bayraktar 'vasat' gazeteci mi?

Bora Bayraktar Uluslararası Siyaset, Türk Dış Politikası ve Orta Doğu konularında uluslararası ilişkiler doçentidir. Doktora derecesini Marmara üniversitesi Orta Doğu Enstitüsü Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden, çatışma çözümleri analizi yaptığı İsrail-Filistin Barış Süreci ile ilgili çalışmasıyla 2012 yılında almıştır.

2008 yılından bu yana İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde öğretim üyesi olarak Güncel Uluslararası Olaylar, Orta Doğu tarihi, dış politika dersleri vermektedir. Milli Savunma Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Medipol Üniversitesi'nde farklı zamanlarda uluslararası ilişkiler, siyaset ve medya dersleri vermiştir.

UNESCO Türkiye Millî Komisyonu İletişim İhtisas Komitesi üyesidir.

Televizyon muhabiri olarak başladığı gazetecilik deneyimini editör, haber müdürü ve üst düzey yönetici olarak sürdürmüştür. TRT World Kanal Koordinatörlüğü, CNN Türk Genel Müdürlüğü, Anadolu Ajansı Akademi Direktörlüğü gibi çeşitli pozisyonlarda görev almış bir medya yöneticisidir. Uzun yıllar çeşitli ulusal ve uluslararası kanallarda televizyon muhabiri olarak Filistin, Afganistan, Irak, Suriye, Kosova gibi savaş ve çatışma bölgelerinde görev yapmıştır.

Benazir Butto, Ibrahim Rugova, Yaser Arafat, Benjamin Netanyahu, Ehud Barak, Shimon Peres, Lech Walessa, Said Celili, Nawaz Sharif ve Tzipi Livni gibi önemli siyasi liderlerle, kritik dönemlerde röportajlar yapmıştır.

ABD’de the Knight Wallace Fellowship(2005)[5], Atlanta’da CNN International Professionals Program (2002) ve İstanbul’da Reuters TV News Workshop eğitim programlarına katılmıştır.

Çeşitli radyo ve televizyonlarda uluslararası gelişmeler hakkında program yapımcılığı, sunuculuğu ve yorumculuğu yapmıştır.

Youtube kanalından (https://www.youtube.com/borabayraktar) güncel olaylar, dış politika, güvenlik, uluslararası ilişkiler ve medya konularına dair yorumlar paylaşmaktadır.

Kitapları

• Oslo Barış Süreci, Küre Yayınları (2013),

• Hamas Karakutu Yayınları (2007)

• A’RAF Oslo Barışı’ndan El Aksa İntifadası’na Orta Doğu, Aykırı yayınları (2003)

Ayrıca çok sayıda akademik makale, kitap bölümü, köşe yazısı ve serbest makale yazmıştır

Öte yandan,Cüneyt Özdemir'in eleştirdiği TRT Word'ün cafesine benzer CNN, BBC, El Cezire gibi dünyaca bilinen ve etkili yayın kuruluşlarının da cafe, hediyelik eşya satan mağazaları da bulunuyor.