Yayıncılardan TL kampanyası
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ekonomide yaşanan dış saldırılar üzerine, vatandaşlardan dolarlarını bozdurmasını istemesi ve Amerikan mallarına boykot çağrıları geniş yankı buldu.16 Ağustos 2018 Perşembe 11:49
OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA
Erdoğan'ın çağrısına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Gazeteci Yazar Sinan Burhan, “Dolar bozdur’ kampanyasına katılarak üyelerimizle birlikte karınca kararınca elimizde bulunan dolarları bozdurduk. ABD’nin ülkemize ekonomik saldırısını asla kabul etmiyoruz” dedi. Ekonomik bir savaş verildiğini belirtip, milli kurumların da döviz boykotuna katılmasını isteyen Burhan, “TÜRKSAT kurumu da bu savaşa destek vermelidir. Bu ülkeye büyük hizmetler veren bu güzide kurumumuz Türk Lirasına dönmelidir.. Bu sebeblerle ‘TÜRKSAT Doları Bırak TL’ye Dön’ kampanyası başlatıyoruz” diye konuştu.
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