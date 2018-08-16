Yayıncılardan TL kampanyası

OĞUZHAN GÜLTEKİN / ANKARA

Erdoğan'ın çağrısına ilişkin yazılı bir açıklama yapan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Gazeteci Yazar Sinan Burhan, “Dolar bozdur’ kampanyasına katılarak üyelerimizle birlikte karınca kararınca elimizde bulunan dolarları bozdurduk. ABD’nin ülkemize ekonomik saldırısını asla kabul etmiyoruz” dedi. Ekonomik bir savaş verildiğini belirtip, milli kurumların da döviz boykotuna katılmasını isteyen Burhan, “TÜRKSAT kurumu da bu savaşa destek vermelidir. Bu ülkeye büyük hizmetler veren bu güzide kurumumuz Türk Lirasına dönmelidir.. Bu sebeblerle ‘TÜRKSAT Doları Bırak TL’ye Dön’ kampanyası başlatıyoruz” diye konuştu.