Kahramanmaraş’ta bir işletmeci tarafından yayın balığıyla hazırlanan şiş kebap, farklı lezzet arayanların yoğun ilgisini gördü.

Baraj göllerindeki balık üretimiyle Türkiye’de ilk 3’te, dünyada ise ilk 5’te yer alan Kahramanmaraş’ta vatandaşlar, farklı türlerdeki balıkları tüketiyor. Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi’ndeki balık pazarında yayın balığından şiş kebap hazırlayan balıkçı esnafı İbrahim Sarı, amaçlarının insanların balık yemelerini artırmak ve onlara farklı lezzetler sunmak olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş’tan 52 ülkeye balık ihraç edildiğini hatırlatan Sarı, “Et balığı biraz geride kalmış ama alabalıkta iyi durumdayız. Kahramanmaraş’ta müşterilerimize farklı lezzetlerde balık sunuyoruz ve yayın balığından şiş kebap hazırladık. Nasıl ki etten şiş kebap olduğu gibi klasiklerin dışına çıkarak balıktan da kuşbaşı hazırladık. Lezzetli bir ürün ortaya çıktı” dedi.

Yayın balığından hazırlanan şiş kebabı farklı ve lezzetli bulduğunu söyleyen müşterilerden Mehmet Sevmez, "Yayın, tatlı su balığı olarak kılçığı az, lezzeti bol güzel bir balıktır. Bu kuşbaşı balığı da herkese tavsiye ederim" diye konuştu.