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Kültür - Sanat Yavuz, vefatının 500. yılında dualarla anıldı
Kültür - Sanat

Yavuz, vefatının 500. yılında dualarla anıldı

Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim, vefatının 500. yılında adını taşıyan camide bulunan kabri başında anıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 13:30:00 -
Yavuz, vefatının 500. yılında dualarla anıldı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Kaymakamı Kaan Peker, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Engin Turan, İstanbul Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, Yavuz Sultan Selim’in Fatih ilçesinde bulunan kabrini ziyaret etti. Vali Yerlikaya ve beraberindekiler, cami görevlileriyle birlikte türbede dua okudu.

Hükümdarlığı döneminde hilafeti ve kutsal emanetleri İstanbul’a getiren Yavuz Sultan Selim, Osmanlı Devleti’nin sınırlarını 8 yıl gibi kısa sürede 2,5 kat büyütmüştü. Asya ve Avrupa’dan sonra hakimiyetini Afrika’ya da ulaştıran Yavuz, İslam dünyası üzerinde bütünleştirici bir lider olması sebebiyle, dönemin bazı kaynaklarınca “hilafet tahtının sultanı” şeklinde anılmıştı.

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