Yavuz ve Fatih’i 20 gemi eşlik ediyor

Yunan Kathimerini gazetesi Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaşan Yavuz’u, Fatih’i ve Barbaros gemisini kaleme aldı.

Gazetenin “Türk donanmasının Kıbrıs’ı çevrelemesi endişelendirdi” başlığıyla yazdığı haberde, Türkiye’nin, Kıbrıs’ı firkateynler ve denizaltılar dahil olmak üzere neredeyse 20 gemiyle çevrelediğini yazdı. Kıbrıs’ın sözde Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) içindeki Yavuz’un Fırat’ın doğusuna yönelik operasyonla aynı zamana denk geldiğine dikkat çeken gazete Barbaros gemisinin de ada sularında sismografik araştırmalar yaptığını kaleme aldı.

Türkiye’nin, Kıbrıs’ın sözde MEB ilanı içerisindeki ihtilaflı alanları ihlal ettiğini öne süren gazete, böyle bir dönemde bölgedeki ekonomik çıkarları olan batılı güçlerin yokluğunun, Fransa ve ABD gibi ülkelerin, Doğu Akdeniz’deki krizden kaçındığını belirtildi.