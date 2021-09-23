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Kültür - Sanat Yavuz Sultan Selim Tekirdağ’da anıldı
Kültür - Sanat

Yavuz Sultan Selim Tekirdağ’da anıldı

Hilafet tahtının sultanı ve Hadimü’l-Haremeyn unvanlarının yanı sıra zamanın İskender’i olarak da anılan Yavuz Sultan Selim, Tekirdağ’da anıldı.

Yeniakit Publisher
2021-09-23 22:29:00 -
Yavuz Sultan Selim Tekirdağ’da anıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in vefatının 501. yılı dolayısıyla Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, Selim’in Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde vefat ettiğini hatırlattı.

Yavuz Sultan Selim Han’ı bütün kuşaklara tanıtacağız

Geçen yıldan itibaren Yavuz Sultan Selim’i anma programının valilik himayesine alındığını ifade eden Selim, “Tekirdağ insanı vefalıdır. Yavuz Sultan Selim Han’ın Tekirdağ’ın bir parçası olarak görüp bütün kuşaklara tanıtmak niyetindeyiz” dedi. Tekirdağ Tarih Bilincinde Buluşanlar Derneği üyesi yazar Nagihan Bayol da Osmanlı padişahının harp meydanlarında savaşçılığı ile birlikte en önde harp etmesi ve yiğitliği sebebiyle Yavuz unvanını aldığını belirtti. Yavuz Sultan Selim’i gençlerin özellikle bilmesi gerektiğini vurgulayan Bayol, “Yavuz Sultan Selim Han ilk Türk İslam halifesidir. Aynı zamanda Mekke ve Medine’nin muhafızı unvanına da sahiptir. Yavuz Sultan Selim Han hükümdarlığı süresince tevazuunun, cesaretin ve yiğitliğin sembolü haline gelmiştir. Kazandığı zaferlerle devlet toprağını 3 katına çıkarmış, hazineyi de ağzına kadar doldurmuştur” diye konuştu. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Zeynep Altuntaş da yaptığı sunumda Yavuz Sultan Selim’in hayatını anlattı. Daha sonra Kur’an-ı Kerim okundu ve İl Müftüsü İsmail İpek dua ettirdi. Programın ardından protokol üyeleri Yavuz Sultan Selim Han Fotoğraf Sergisi’ni gezdi.

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