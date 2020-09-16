Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda kaza: 1 yaralı
İSTANBUL (AA) - Yavuz Sultan Selim Köprüsü Riva Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir tırla kamyon çarpıştı.
Arızalandığı için emniyet şeridinde park halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 34 LSV 52 plakalı tıra çarpan 34 TG 8973 plakalı kamyonun sürücüsü Fatih K. yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kamyondan çıkarılan Fatih K. hastaneye sevk edildi.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.