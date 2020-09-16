  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda kaza: 1 yaralı
Aktüel

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda kaza: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 16:56:44 -
Yavuz Sultan Selim Köprüsü yolunda kaza: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Yavuz Sultan Selim Köprüsü Riva Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir tırla kamyon çarpıştı.

Arızalandığı için emniyet şeridinde park halinde olan sürücüsü öğrenilemeyen 34 LSV 52 plakalı tıra çarpan 34 TG 8973 plakalı kamyonun sürücüsü Fatih K. yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, 112 Acil Servis ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kamyondan çıkarılan Fatih K. hastaneye sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den Yunanistan'a büyük gözdağı! Oruç Reis'i karşılarında bulacaklar
Gündem

Türkiye'den Yunanistan'a büyük gözdağı! Oruç Reis'i karşılarında bulacaklar

Bakım için Antalya Limanı’na getirilen Oruç Reis’in yeni rotası netleşti. Sismik araştırma gemisi bakım ve onarımının tamamlanmasının ardınd..
Tecavüz skandalında flaş gelişme! CHP’li Başkan Ahmet Deniz Atabay kayrıldı mı?
Siyaset

Tecavüz skandalında flaş gelişme! CHP’li Başkan Ahmet Deniz Atabay kayrıldı mı?

CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve CHP’li Meclis Üyeleri Öner Ç. ile Ali Ç.’nin cinsel saldırıda bulunduğu S.T. isimli mağd..
Facebook Messenger'a bomba özellik geliyor!
Teknoloji

Facebook Messenger'a bomba özellik geliyor!

Sosyal medya devi Facebook, anlık mesajlaşma uygulaması olan Messenger'da görüntülü konuşmalar sırasında bir içeriğin eş zamanlı olarak izle..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı