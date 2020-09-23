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Gündem Yavuz Bingöl'den 'yandaş' eleştirilerine net cevap
Gündem

Yavuz Bingöl'den 'yandaş' eleştirilerine net cevap

Yavuz Bingöl katıldığı bir programda kendisine yöneltilen 'yandaş' eleştirilerine yandaşlığın kötü bir şey olmadığını söyleyerek "Ben bir partili değilim. Bunun yandaşlık olarak algılanması doğru değil" sözleriyle cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 11:07:00 -
Yavuz Bingöl'den 'yandaş' eleştirilerine net cevap

TV100'de Okan Bayulgen'in Nokta programına konuk olan Yavuz Bingöl, kendisine yöneltilen 'yandaş' eleştirilerine cevap verdi. 'Yandaşlık kötü bir şey değil' diyen Bingöl, CHP'li bir belediyenin İbrahim Tatlıses ve Tarkan konserleri için ücretlerde indirim yapması için kendisinden yardım istediğini söyledi.


Türkücü Yavuz Bingöl, programda "Yandaşlık kötü bir şey değil mi?" sorusuna "Bence yandaşlık kötü bir şey değil. Her partinin kendi yandaşı yok mu? Onlar da yandaş sonuçta. Ben bir partili değilim. Bunun yandaşlık olarak algılanması doğru değil. Ben ülkenin sorunlarıyla birebir ilgilenen birisiyim." sözleriyle cevap verdi.

"CHP'li belediye benden yardım istedi"

Sol medyanın, sendikaların kendisinin hakkını ödeyemeyeceğini ifade eden Bingöl, kendisinin geçmişte çok sayıda dayanışma konserine gittiğini belirterek "CHP'li bir belediye İbrahim Tatlıses ve Tarkan'ın konser ücretinde indirim yapması için benden yardım istedi" dedi. Bingöl'ün yandaşlık açıklamaları sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kullanıcı 'Yavuz bingöl' etiketiyle paylaşım yaptı.

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