  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Yavuz Bingöl’den örnek davranış
Aktüel

Yavuz Bingöl’den örnek davranış

Akif filminde Milli Şairi canlandıran Yavuz Bingöl takdir toplayan bir harekete imza attı. Bingöl yapımdan alacağı parayı Mehmetçik Vakfı’na ve Sebilürreşad dergisine bağışlayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 12:05:00 -
Yavuz Bingöl’den örnek davranış

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını anlatan 'Akif' filminde Milli Şair'i canlandıran Yavuz Bingöl, katıldığı bir programda önemli bir açıklama yaptı.

Bingöl bir izleyicinin "Akif, İstiklal Marşı yazması karşılığında kendisine verilen ödülü kabul etmedi. Dar'ül Mesai'ye bağışladı. Acaba Bingöl rolü için ne kadar ücret aldı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Henüz ödemenin tümünü almadım. Ancak bu rol için alacağım ödemeyi Mehmetçik Vakfı'na ve Sebilürreşad'a bağışlayacağım"

Bingöl'ün bu açıklamasına Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, "Akif'çe bir tutum sergiledi, kendisine bu açıklamasından dolayı ayrıca teşekkür ederim" yorumunu yaptı.

Filmin içerik danışmanlığını yürüten Sebilürreşad Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan "Yavuz Bingöl. samimi, mütevazı ve rolü için tüm fedakarlıkları göze alan profesyonel bir oyuncu" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk ordusundan dengeleri değiştiren hamle! 4 binden fazla asker...
Gündem

Türk ordusundan dengeleri değiştiren hamle! 4 binden fazla asker...

Libya’ya ayak bastığı andan itibaren dengeleri değiştiren Mehmetçik, geçen bir yıl içinde güvenliğin sigortası oldu. TSK, 3 bini ülkelerinde..
Gündem

"Bu nasıl ikiyüzlülüktür" deyip tepki gösterdi! "CHP destek veriyor, CHP'li vekil beni şikayet ediyor"

CHP'li vekilin iftira davası açtığı Sıddık Gültekin, "Niçin Süleyman Girgin'e iftira atayım? Söylediklerimin tamamı doğrudur. Ben de Süleyma..
İşte Türkiye siyasetindeki mason isimler!

İşte Türkiye siyasetindeki mason isimler!

Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay