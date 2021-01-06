Yavuz Bingöl’den örnek davranış

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazarken yaşadıklarını anlatan 'Akif' filminde Milli Şair'i canlandıran Yavuz Bingöl, katıldığı bir programda önemli bir açıklama yaptı.

Bingöl bir izleyicinin "Akif, İstiklal Marşı yazması karşılığında kendisine verilen ödülü kabul etmedi. Dar'ül Mesai'ye bağışladı. Acaba Bingöl rolü için ne kadar ücret aldı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Henüz ödemenin tümünü almadım. Ancak bu rol için alacağım ödemeyi Mehmetçik Vakfı'na ve Sebilürreşad'a bağışlayacağım"

Bingöl'ün bu açıklamasına Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, "Akif'çe bir tutum sergiledi, kendisine bu açıklamasından dolayı ayrıca teşekkür ederim" yorumunu yaptı.

Filmin içerik danışmanlığını yürüten Sebilürreşad Dergisi'nin Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan "Yavuz Bingöl. samimi, mütevazı ve rolü için tüm fedakarlıkları göze alan profesyonel bir oyuncu" dedi.