  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Dünya
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Toprağa gömülü bomba patladı, yolda oynayan 2 çocuk öldü

Toprak alanda oynayan 2 çocuğu hayattan koparıp 2’sini de yaralayan dehşet olay Irak’ın Babil kentine bağlı İskenderiye ilçesinde yaşandı. Toprağa gömülü bir bombanın patlaması sonucu yolda oynayan 10 ile 15 yaşındaki 2 çocuk yaşamını yitirdi, 7 ve 10 yaşındaki iki çocuk ise yaralandı.

İskenderiye ilçesine bağlı El-Ata Mahallesi’ndeki toprak bir yolda meydana gelen patlamada, 10 yaşındaki Rıza Ahmed Haşim ile 15 yaşındaki Mustafa Ali Abd Ahmed yaşamını yitirdi, 7 yaşındaki Kazım Abbas Abd Avn ve 10 yaşındaki Hüseyin Mühenned Adnan yaralandı.

Babil Emniyet Müdürlüğü, olaya dair yayımladığı açıklamada, “Bu olay, toprağın altında gizlenen tehlikeden habersizce oyun oynayan iki masum çocuğun şehit olmasına ve iki çocuğun yaralanmasına neden olmuştur. Bu durum, masumların canını alan kalıntıların varlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir” denildi.

MİSKET BOMBALARI DA BULUNDU

İhbarın ardından olay yerine giden emniyet güçleri ve bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemelerde, bölgede patlamamış misket bombaları gibi başka savaş kalıntılarının da bulunduğu belirtildi. Tehlikeli maddeler, sivil savunma ekipleri tarafından etkisiz hale getirilirken; yaralı çocuklar tedavi edilmek üzere İskenderiye Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları uyararak, özellikle çocukların şüpheli yabancı cisimlerin tehlikeli olabileceği yönünde bilinçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23