Toprağa gömülü bomba patladı, yolda oynayan 2 çocuk öldü

İskenderiye ilçesine bağlı El-Ata Mahallesi’ndeki toprak bir yolda meydana gelen patlamada, 10 yaşındaki Rıza Ahmed Haşim ile 15 yaşındaki Mustafa Ali Abd Ahmed yaşamını yitirdi, 7 yaşındaki Kazım Abbas Abd Avn ve 10 yaşındaki Hüseyin Mühenned Adnan yaralandı.

Babil Emniyet Müdürlüğü, olaya dair yayımladığı açıklamada, “Bu olay, toprağın altında gizlenen tehlikeden habersizce oyun oynayan iki masum çocuğun şehit olmasına ve iki çocuğun yaralanmasına neden olmuştur. Bu durum, masumların canını alan kalıntıların varlığını bir kez daha gözler önüne sermiştir” denildi.

MİSKET BOMBALARI DA BULUNDU

İhbarın ardından olay yerine giden emniyet güçleri ve bomba imha uzmanlarının yaptığı incelemelerde, bölgede patlamamış misket bombaları gibi başka savaş kalıntılarının da bulunduğu belirtildi. Tehlikeli maddeler, sivil savunma ekipleri tarafından etkisiz hale getirilirken; yaralı çocuklar tedavi edilmek üzere İskenderiye Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emniyet Müdürlüğü, vatandaşları uyararak, özellikle çocukların şüpheli yabancı cisimlerin tehlikeli olabileceği yönünde bilinçlendirilmesi gerektiğini bildirdi.