İşte dünyanın en pahalı 10 madeni! Yanında altın sönük kalıyor... Yerin yedi kat dibinden çıkan servet!

Dünya üzerinde öyle taşlar var ki, değerlerini sadece güzelliklerinden değil, yeryüzündeki sınırlı adetlerinden alıyorlar. Kimi bir nilüfer çiçeğinin renklerini taşıyor, kimi ise bir bukalemun gibi ışığa göre kimlik değiştiriyor. İşte, yatırımcıların peşinde koştuğu, büyük müzayede evlerinde ise elmaslarla yarışan bu paha biçilemez 10 taş... 1. KIRMIZI ELMAS! Doğada bilinen en nadir elmas türüdür. Rengini kristal yapısındaki küçük bozulmalardan alır.Dünyada sadece birkaç düzine örneği bulunan bu taşın karatı 1 milyon doları aşabiliyor.