İşte dünyanın en pahalı 10 madeni! Yanında altın sönük kalıyor... Yerin yedi kat dibinden çıkan servet!

Zenginlik denince akla ilk gelen altın ve pırlanta olsa da bazı madenler var ki değerleri ile akıllara zarar veriyor! İşte dünyanın en pahalı ve paha biçilemeyen 10 değerli madeni...

Zenginlik denince akla ilk gelen altın ve pırlanta olsa da, doğanın derinliklerinde saklı bazı madenler var ki fiyatlarıyla ve görüntüleriyle akıllara zarar veriyor! Doğanın milyonlarca yılda oluşturduğu bu nadir hazineler, bildiğiniz tüm takıları sıradan bırakıyor. İşte görenleri hayrete düşüren, dünyanın en pahalı ve paha biçilemeyen 10 değerli madeni... Kırmızı elmastan, ışığa göre renk değiştiren Alexandrite'a kadar dünyanın en pahalı 10 taşı gün yüzüne çıktı. Bazıları elmastan milyonlarca kat daha nadir, bazıları ise sadece bir avuç insanın koleksiyonunda bulunuyor.

Dünya üzerinde öyle taşlar var ki, değerlerini sadece güzelliklerinden değil, yeryüzündeki sınırlı adetlerinden alıyorlar. Kimi bir nilüfer çiçeğinin renklerini taşıyor, kimi ise bir bukalemun gibi ışığa göre kimlik değiştiriyor. İşte, yatırımcıların peşinde koştuğu, büyük müzayede evlerinde ise elmaslarla yarışan bu paha biçilemez 10 taş... 1. KIRMIZI ELMAS! Doğada bilinen en nadir elmas türüdür. Rengini kristal yapısındaki küçük bozulmalardan alır.Dünyada sadece birkaç düzine örneği bulunan bu taşın karatı 1 milyon doları aşabiliyor.

2. JADEİT! Yeşim taşının en nadir türüdür. Özellikle "İmparatorluk Yeşili" olarak bilinen örnekleri milyonlarca dolar değerindedir. Saflık ve güç sembolü olarak kabul edilir.

3. BURMA YAKUTU! Saf, canlı ve hafif mavimsi kırmızısıyla ün kazanmıştır. Karat başına 500.000 doları aşan fiyatıyla dünyanın en prestijli yakutlarıdır.

4. KOLOMBİYA ZÜMRÜTÜ! Canlı ama yumuşak yeşil tonuyla tanınır. Üst kalite örnekleri karat başına 100.000 dolara kadar işlem görür.Yüzyıllardır asaletin simgesidir.

5. PAİNİTE! Uzun süre "dünyanın en nadir minerali" olarak bilinmiştir. Berrak örneklerinin karatı 100.000 dolar bandına kadar çıkabilmektedir.

6. PARAİBA TURMALİNİ! Adını Brezilya'nın Paraiba eyaletinden alır. Yoğun neon mavi-yeşil parıltısı onu benzersiz kılar. Karatı 250.000 dolara kadar alıcı bulabilir.

7. TAAFFEİTE! İsmini kaşifi Richard Taaffe'den alır. Safir benzeri görünse de çift kırılma özelliğiyle ayrılır. Karatı 60.000 dolar seviyesindedir.

8. GRANDİDİERİTE! 1902'de keşfedilen bu taş, uzun süre sadece bir koleksiyon mineraliydi. Berrak kristallerinin karatı 100.000 dolar civarındadır.

9. ALEXANDRİTE! Gerçek bir bukalemun! Işığa göre renk değiştirme özelliğiyle tanınır. Üst kalite taşlar karat başına 70.000 dolar bandına ulaşır.

10. PADPARADSCHA SAFİRİ! En nadir safir türüdür. Sri Lanka'dan çıkarılan ve ısıl işlem görmeyen doğal örneklerinin karatı 50.000 dolara kadar çıkabilir.

35 yıl sonra aynı kürsüde! Kral Charles’tan ABD Kongresi’nde "tehlikeli çağ" uyarısı
Dünya

35 yıl sonra aynı kürsüde! Kral Charles’tan ABD Kongresi’nde “tehlikeli çağ” uyarısı

İngiltere Kralı 3. Charles, ABD Kongresi’ndeki ortak oturumda yaptığı konuşmada, uluslararası sistemde belirsizliklerin arttığını ve ABD ile..
'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! Hepsi rüşvetmiş" diyen sanıktan para kuleleri ve gizli toplantı itirafı!
Gündem

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında şok itiraflar! Hepsi rüşvetmiş" diyen sanıktan para kuleleri ve gizli toplantı itirafı!

İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi’nde görülen davanın 28. oturumu, kelimenin tam anlamıyla yer ye..
Rusya'dan terörist İsrail'i rahatsız eden çıkış
Dünya

Rusya'dan terörist İsrail'i rahatsız eden çıkış

Rusya, Orta Doğu'da yaşanan birçok sorunu masumların kanından beslenen terör devleti İsrail'in faaliyetleriyle ilişkilendirdi.

Yenikapı'da tiyatro çevirmişlerdi! İBB'nin araç sayısı dudak uçuklattı
Gündem

Yenikapı'da tiyatro çevirmişlerdi! İBB'nin araç sayısı dudak uçuklattı

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, CHP'li İBB yönetimine tepki gösterdi. 'Göreve geldiklerinde ilk iş olarak hizmet araçlarını Y..
Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor
Dünya

Trump'tan Merz'e: Ne dediğini bilmiyor

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz'i İran'ın nükleer programına ilişkin tutumu üzerinden se..
Köseler'e tahliye çıkmadı! CHP’li Beykoz Belediyesinde suç zinciri ortaya çıktı
Gündem

Köseler'e tahliye çıkmadı! CHP’li Beykoz Belediyesinde suç zinciri ortaya çıktı

CHP’li Beykoz Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması ardından görülen davada sanıklar için adeta suçlama zinciri sıralandı.
