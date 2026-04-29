CHP’ye kimler zarar veriyor? Tekin ve Şimşek mi Özkan Yalım mı? Yılmaz Özdil Özel’in içinden geçti

Özdil, sosyal medya üzerinden yaptığı sert açıklamalarla parti yönetimini hedef alırken, özellikle ihraç süreçlerindeki tutarsızlığa dikkat çekti.

Özdil’in en dikkat çekici vurgularından biri, yıllarını partiye vermiş iki ismin hızla tasfiye edilmesi oldu.

Gürsel Tekin ve Berhan Şimşek’in ihraç edilme sürecine değinen Özdil, şu ifadeleri kullandı:

“Gürsel Tekin ve Berhan Şimşek tık diye CHP’den ihraç edilmişken, Uşak Belediye Başkanı niye hâlâ partide?”

“Hangisi CHP’ye daha fazla zarar veriyor?”

Bu sözler, parti tabanında da yankı bulurken, “sadakat mi, skandal mı korunuyor?” sorusunu beraberinde getirdi.

SKANDAL İDDİALARI GÖLGESİNDE BİR BAŞKAN

Özdil’in hedefindeki bir diğer isim ise görevde kalmaya devam eden Mehmet Çakın oldu.

Hakkında kamuoyuna yansıyan skandal iddiaları hatırlatan Özdil, “belinde havluyla otel odasında basılan” ifadeleriyle dikkat çekici bir eleştiri yöneltti.

Bu durum, CHP yönetiminin hangi kriterlere göre hareket ettiği sorusunu daha da derinleştirdi.

“BUKALEMUN GAZETECİLER NEREDE?”

Özdil’in eleştirileri yalnızca siyasetle sınırlı kalmadı. Medya dünyasına da sert sözlerle yüklenen gazeteci, bazı isimlerin yaşananlara sessiz kaldığını savundu:

“Bu sorular sorulunca bukalemun gazeteciler hemen kamufle oluyor.”

Bu çıkış, medya–siyaset ilişkisi üzerine yeni bir tartışmanın kapısını araladı.

CHP’DE KRİZ DERİNLEŞİYOR

Yaşanan gelişmeler, CHP içinde uzun süredir konuşulan “iç hesaplaşma” ve “yönetim anlayışı” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Bir yanda geçmişinde ciddi bir şaibe bulunmadığı öne sürülen isimlerin hızlıca tasfiye edilmesi, diğer yanda skandal iddialarıyla gündeme gelen isimlerin görevde kalması; parti içinde adalet ve tutarlılık sorularını büyütüyor.

Özdil’in şu sözleri ise tartışmanın özeti niteliğinde:

“Ömrü CHP’de geçen, hakkında yüz kızartıcı iddia olmayan isimler mi zarar veriyor, yoksa skandallarla anılanlar mı?”