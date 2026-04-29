Bu kez kendi cenahına havladı! 'İmam mı keseyim' diyen Kadıgil’den 'aldatıldım' tiyatrosu

Dün "Halil İbrahim Sofrası" diyerek milletin karşısına çıkanlar, bugün birbirlerinin kirli çamaşırlarını ortaya döküyor. Geçmişte mukaddesata dil uzatan, "İmam mı keseyim" diye tehditler savuran TİP’li Sera Kadıgil ile onu parlatıp Meclis’e taşıyan CHP zihniyetinin temsilcisi Burcu Köksal arasındaki kavga, siyasi ahlakın geldiği dip noktayı gözler önüne serdi.

2023 seçimlerinde yedili masanın etrafında toplanıp milletin iradesine göz dikenler, bugün düştükleri koltuk kavgasında birbirlerini "ihanet" ve "ikiyüzlülükle" suçluyor. Siyasi kariyerini Kemal Kılıçdaroğlu’nun kontenjanlarına borçlu olan ancak bugün onu "aldatıldım" diyerek sırtından bıçaklayan Sera Kadıgil ile ona kapıyı gösteren Burcu Köksal’ın kavgası, muhalefet bloğundaki çürümeyi tescilledi.

MUKADDESAT DÜŞMANI KADIGİL’DEN YENİ MANEVRA

Geçmişte ezan sesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren, şehitlerimize dil uzatan ve "İmam mı keseyim" diyerek bu toprakların değerlerine savaş açan TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, şimdi de "aldatıldım" tiyatrosuna soyundu. Kendisini milletvekili yapan elden bugün şikayet eden Kadıgil, toplumun can güvenliğini hiçe sayıp "Bütün köpekler adına konuşuyorum" diyerek başıboş köpek terörünü savunacak kadar zeka seviyesini ve safını belli etmişti. Şimdi ise kendi siyasi ikbali için bir zamanlar önünde eğildiği Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak siyasi ahlaksızlıkta sınır tanımıyor.

CHP’Lİ KÖKSAL’DAN LİYAKATSİZLİK İTİRAFI

Kadıgil’e tepki gösteren CHP’li Burcu Köksal’ın açıklamaları ise aslında muhalefetin içindeki "torpil ve kayırmacılık" düzeninin açık bir itirafı oldu. Köksal, Kadıgil’e yönelik "Gencecik yaşında kimsenin giremediği yerlere girdin, garanti yerlerden vekil oldun" diyerek, CHP’nin Meclis’e taşıdığı isimlerin liyakatle değil, gizli pazarlıklarla oraya geldiğini doğrulamış oldu. Köksal’ın "Sen Kadıköy’de konfor sürerken biz dağ tepe geziyorduk" çıkışı, milletten kopuk, sadece kendi mahallesinde slogan atanların muhalefeti nasıl parsellediğini bir kez daha kanıtladı.

VEFASIZLIK VE KOLTUK HIRSI SARMALI

Mesele memleketin huzuru değil, yaklaşan seçimlerde kapılacak bir koltuk ve korunacak bir dokunulmazlık zırhı. Seçim öncesi "yerdeki karıncadan medet uman" bu yapıların, seçim sonrası birbirlerini "alçaklıkla" ve "vefasızlıkla" suçlaması, Türk siyaset tarihine kara bir leke olarak geçti. Dini değerlere saldıranlarla, onları sırf oy uğruna el üstünde tutanların bugünkü kavgası; samimiyetten uzak, sadece kişisel çıkara dayalı bu ittifakların kaçınılmaz sonunu gösteriyor.