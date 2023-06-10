Yavuz Ağıralioğlu'ndan yeni parti sinyali!

14 Mayıs seçimlerinden 1.5 ay önce terör sevici HDP ile ittifakı sebebiyle İYİ Parti’den istifa eden 27. Dönem İstanbul milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kurma sinyali verdi.

Ağıralioğlu, "Yeni nesil tertemiz bir siyasal dil alanı var. Bunun için gerekirse parti kuracağız" dedi.

Cumhuriyet'e konuşan Ağıralioğlu, "Önümüzdeki dönem Türk milleti, bütün meselelere yetebilecek bir kadroyu görmek isterse biz o görülmek istenen iradenin önünü arkasını bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu sözlerine şöyle devam etti:

Eski nesil siyaset bitti. Türkiye’de bizi kim kurtarsın hissiyatının değişmesi gerekiyor. Çok lezzetli bir siyasi iklim oluşturabileceğimize inanıyorum. Dersimizi iyi çalıştık. Neyin yanlış olduğunu analiz ettik. Bu millet kavga etmekten yoruldu.

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