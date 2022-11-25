Yavuz Ağıralioğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nu çıldırtacak sözler!

Altılı masayı oluşturan muhalefet partileri henüz Cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi.

Seçimlere az bir zaman kala Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun isimleri öne çıksa da henüz bir netlik yok.

Son olarak geçtiğimiz günlerde İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, tv100 ekranlarında katıldığı programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde kazanamayacağından endişe duyduklarını söylemişti.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair endişesini yineledi

Yavuz Ağıralioğlu, konuya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Karar TV'den Gülay Erdemli'nin sorularını yanıtlayan Ağıralioğlu, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair endişesini burada da dile getirdi.

"Erdoğan, Kılıçdaroğlu aday olursa kazanacağını biliyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında en çok Kılıçdaroğlu'nu görmek istediğini ileri süren Ağıralioğlu, "Çünkü Erdoğan, Kılıçdaroğlu aday olursa kazanacağını biliyor." dedi.

"Tayyip Beyin en çok görmek istediği aday sayın Kılıçdaroğlu ise..."

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Tayyip beyin en çok görmek istediği aday kim efendim? Konuşmalarından çıkardığımız yıllardır ısrarla ve inatla sayın Kılıçdaroğlu'nu karşısında görmek istiyor. Ben bu eleştirinin merkezine oturacak olsam, böyle bir eleştiride kaygıda niye bulunayım ki? Tayyip Beyin en çok görmek istediği aday sayın Kılıçdaroğlu ise benim sizin dediğiniz ithamı sağlayacak olan şey nedir?

Hiç itiraz etmemek. Halbuki ben kaybetme korkusunu dillendiriyorum. Diyorum ki acaba bu seçmen isteksizliğini göz ardı etmesek mi? Bunu görmemiz lazım. Muhalefette en tehlikeli duygu 'Tayyip Erdoğan’a karşı kimi koysak alırız' gibi bir kibir. Bu masanın etrafında toplandığı şuuru kaybettirecek girdaba sokar."