Yavuz Ağıralioğlu'na efsane ayar! Resmen apışıp kalacak

Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, "Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız" diyen İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na "günaydın" dedi.

Ağıralioğlu'na "Şimdi mi keşfediyorsun? Başkanınız 'kumar masası-noter masası oldu' diyordu. 'Bizi masada sıkıştırdılar, ölüm-sıtma' falan diyordu. Hepsi 24 saatte geçti. Bütün kötülükler uçtu gitti. By Kemal, HDP/PKK'nın da adayı olunca, Masa tüm toksik düşüncelerden arındı. Herkes mutlu, sana n'oluyor yahu?" diye seslenen Genç, şunları kaydetti:

"Bugün değişen ne oldu ki?.. Ne bu şiddet bu celal?!..

"Eğer o koltuklarda oturuyorsanız, bunu bize, HDP'ye borçlusunuz" diyordu HDP'li vekiller.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Size, İP'e diyorlardı. Bir defa dönüp de cevap verebildiniz mi?..

Daha önce de aday göstermeyip sizin ittifakı desteklemişlerdi.

O zaman niye bu kadar dokunmamıştı ya da şimdi niye rahatsız oldunuz?..

Yok efendim "HDP/PKK ile olmaz", "silahların gölgesinde siyasetle işimiz olmaz", "hainlerle pazarlık masasına oturmayız falan!?.."

E daha önce oturdunuz, hepsi de oldu, şimdi mi aklınıza geldi?..

Efendim o masa bilmem ne masasıymış?!

Tamam da Akşener de aynısını demedi mi?. Kumar masası, noter masası. Ama masadan kalkıp 24 saatte geri dönünce, o masa otomatikman bir daha milletin masası haline geldi, haberin yok mu?..

Ha By Kemal HDP'yi ziyaret etmiş. Özerklikte, kayyumda anlaşmışlar. Demirtaş zaten serbest bırakılacak, HDP Öcalan için de bastırmış. Sizin masanın adayı By Kemal aynı zamanda HDP'nin ve PKK'nın adayı olmuş, sana ne?.. Meral Akşener: "Masanın adayı tabii ki HDP ile görüşebilir" demiş... Al takke ver külah pazarlık yapılmış, masanın kazanamayacak adayı By Kemal HDP/PKK ile kazanabilecek aday olmuş.

Sen Akşener'in oturmaya razı olduğu, HDP/PKK'nın katılmasıyla "Güçlendirilmiş 7'li Masa"yı beğenmiyor musun yoksa?..

Sana n'oluyor?..

"Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız" diyor Ağıralioğlu.

Şimdi mi keşfediyorsun? Başkanınınız kumar masası noter masası oldu diyordu. Bizi masada sıkıştırdılar ölüm sıtma falan diyordu.

Hepsi 24 saatte geçti. Bütün kötülükler uçtu gitti. By Kemal, HDP/PKK'nın da adayı olunca, Masa tüm toksik düşüncelerden arındı. Masa demokrasinin Nirvana'sına ulaştı!

Terörist elebaşları da Kandil'den 6'lı masayı övüyorlar. By Kemal'i destekliyorlar. Birçok konuda mutabıklar. Kaçak lağım fareleri "Fetöcüler" de yeni 7'li masanızı destekliyor.

Herkes mutlu, sana n'oluyor yahu?..

İstifa etmemişsin, "Akşener iyi bir iş yapmıştır" diyorsun, üstüne bir de hâlâ; "pazarlık yapmayız" diyorsun, istifa da etmiyorsun, bir aksiyon da yok...

Eee?.. Kime söylüyorsun?..

Serzeniş kime?..

Ne işe yaradı bu?

Neden konuştun, kime kızdın?..

Gölge boksu mu yaptın?..

Niyetin kriz mi çıkarmak mıydı yoksa?!..

Eğer öyle ise, bu kriz Ankara da mı çıkacak, yoksa Ulan Bator'da mı?

Bari onu söyle!.."