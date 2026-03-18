Gümrüklere savaş düzenlemesi!

Cumhurbaşkanlığı kararıyla savaş süresince gümrüklerde yeni tedbir alındı; Türkiye üzerinden sevk edilecek silah, mühimmat ve patlayıcılar için uygunluk yazısı şartı getirildi.

İran ve İsrail/ABD arasındaki gerilim gümrüklere de yansıdı. Artık yeni düzenlemeyle birlikte yabancı ülkelerden başka ülkelere gidecek bazı maddeler için uygunluk yazısı şartı getirildi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, ulusal ve uluslararası güvenlik çerçevesinde söz konusu eşyanın Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transit geçişinde veya transit geçiş kapsamında yeniden ihracatında uyulacak usul ve esaslar düzenlendi.

GÖRÜŞ SORULACAK

Söz konusu eşyaların Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden transit geçişinde veya transit ticaret kapsamında yeniden ihracatında Ticaret Bakanlığına "uygunluk yazısı" başvurusu yapılacak. Bakanlık, sevkiyatın uygun olup olmadığına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşların görüşünü alacak. Bu kurum ve kuruluşlardan uygun görüşünün alınması koşuluyla Bakanlıkça düzenlenecek uygunluk yazısı, gümrük idarelerince aranacak. Buna göre, eşyanın işlemlerini gerçekleştirecek kişi tarafından, eşyanın askeri amaçlarla kullanılabileceğinden kuşku duyulduğu yönünde beyanda bulunulması, ilgili kurum veya kuruluşlardan gelen bilgilerin değerlendirilmesi sonucunda eşyanın askeri amaçlarla kullanılabileceği yönünde şüphe duyulması, insan hakları ihlaline veya Türkiye'nin ikili veya çok taraflı uluslararası ilişkilerinde olumsuz gelişmelere yol açılabileceğine dair bulguların olması halinde de sevkiyat için yine uygunluk yazısı şartı aranacak.