Yavuz Ağıralioğlu parti kuruyor! Çizgisi belli oldu

İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu ve arkadaşları iki ay içinde parti kurmayı planlıyor. Partinin Türk-İslam ülküsüne dayalı muhafazakar milliyetçi bir parti olacağı tahmin ediliyor.

Dr. Ömer Turan sosyal medya hesabında yeni kurulacak partinin akibeti ile ilgili yorum yaptı. Paylaşımında madde madde olabilecekleri yorumladı.

İşte Turan'ın açıklamaları:

- Seküler Türk milliyetçilerinin adresi Zafer partisi ve İYİ parti. Seküler Türk milliyetçileri Yavuz beyi asla desteklemezler. Yavuz bey seküler Türk milliyetçilerinden sayıca en az on kat fazla olan Muhafazakar Türk milliyetçilerine hitap ediyor, onlardan oy almayı hedefliyor.

- Seküler Türk milliyetçileri şimdiden Yavuz beyi hedef almış durumdalar, Yavuz bey bu kesimden neredeyse sıfır oy alır. Yavuz beyin stratejisi zaten bunlardan oy almak değil, aksine bunları karşısına almak. Zira bunlardan oy alırsa, Muhafazakar Türk milliyetçilerinden oy alamaz

-Seküler Türk milliyetçiliğinin Türkiye’deki tüm potansiyeli maksimum %5’tir. Muhafazakar Türk milliyetçiliğinin tüm potansiyeli en az %50’dir. Zafer partisi sadece seküler Türk milliyetçilerinden oy alır, muhafazakar Türk milliyetçilerinden tek bir oy alamaz. Yavuz bey alır.

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- Seküler Türk milliyetçiliğinin potansiyeli çok sınırlı (maksimum %5), bu kesime de Zafer, İYİ parti hatta azda olsa MHP hitap ediyor. %50 potansiyeli olan Muhafazakar Türk milliyetçiliğine tam manasıyla hitap eden yeni bir parti yok. BBP %1’de çakılı kaldı.