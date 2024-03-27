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Siyaset Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti gömdü! 'Selası okunmuştu şimdi cenazesi kılınacak'
Siyaset

Yavuz Ağıralioğlu muhalefeti gömdü! 'Selası okunmuştu şimdi cenazesi kılınacak'

Yeniakit Publisher
2024-03-27 16:41:00 - 2024-03-27 17:15:41

Yerel seçimlere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunan eski Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "Genel seçimlerde muhalefetin selasının okunduğunu söylemiştim, bu seçimlerde de cenazesini kılacağımızı düşünüyorum." dedi.

Geçtiğimiz dönemde İYİ Parti'den istifa ederek bağımsız milletvekili olan, yeni dönemde seçimlere girmeyen Yavuz Ağıralioğlu, yaklaşan yerel seçimlerle ilgili katıldığı YouTube yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

 

'Muhalefetin cenazesini kılacaklar'

2023 genel seçimlerinde muhalefetin selasının okunduğunu söyleyen Ağıralioğlu, yerel seçimlerde de cenazesini kılacaklarını ifade etti.

Ağıralioğlu, "İktidar olamadınız şimdi belediyeleri alarak bizi neye motive etmeye çalışacaklar mesela? 'Biz genel seçimde iktidar olamadık ama bize belediyeleri verir misiniz?' Niçin vereceğiz size belediyeleri?" sözleriyle muhalefete tepkisini dile getirdi.

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