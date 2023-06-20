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Siyaset Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye dönme şartını açıkladı
Siyaset

Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye dönme şartını açıkladı

Yeniakit Publisher
2023-06-20 22:45:00 -
Yavuz Ağıralioğlu İYİ Parti'ye dönme şartını açıkladı

İYİ Parti'den zehir zemberek sözlerle istifa eden eski Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partiye dönme şartını açıkladı.

3 ay önce İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı bir yayında açıklamalarda bulundu.

Ağıralioğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in genel başkanlığı bırakması durumunda partiye dönebileceğini söyledi. Ağıralioğlu ayrıca yeni parti sinyali verdi.

Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı;

Meral Akşener "Ben artık bırakıyorum, torunlarımı seveceğim, gelin üçüncü bir yol için milletin istikbaline koşun" derse koşarım. Akşener varken yapmam. Mezara parti içi kavga ederek girmeyeceğim. Parti içinde bir "rağmen" adamı değilim.

Ben hanımefendiye siyaseti pusu kurarak yapmamaya söz verdim. İYİ Parti'ye layık olmaya gayret ettim, arkadaşlarımı ve milletimi utandırmadığımı düşünüyorum.
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Yeni parti sinyali veren Ağıralioğlu şöyle dedi;

Milliyetçiliğin taşıması gereken duygu, bütün memleketi kendi mesuliyet alanınız bileceksiniz. Milletin bir bölümünü dışarda tutamazsınız, HDP’ye oy verenler dahil. Bu memlekette Kürt meselesi yoktur ama bu bizce öyledir. Kendinin Kürt olduğunu ve bir Kürt meselesi olduğunu düşünen insanlar vardır.

Siyasi bir tasavvur sunacağız

Milliyetçiliğin bir mesuliyeti de, devletinden doğru veya yanlış alacaklı olduğunu düşünenlerin problemlerine çözüm iradesi koymaktır. Yaşanmış acılardan ders çıkaracağız. Bir merkez inşa edeceğiz. Bir beraberlik zemini inşa edeceğiz. İYİ Parti’de bu üçüncü yol başarılamadı. İnşallah bir siyasi tasavvur sunacağız milletimize.

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