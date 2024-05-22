Yavuz Ağıralioğlu: “Bugün seçim olsa CHP kazandığı belediyelerin yarısını kaybeder”
2023 yılında İYİ Parti’den ayrılan Yavuz Ağıralioğlu yeni parti kurma hazırlığını hızlandırdı. Genel merkezin tutulduğunu duyuran Yavuz Ağıralioğlu, “Fiziki altyapı tamamlanmak üzere” dedi.
İYİ Parti’den 2023’te istifa eden Yavuz Ağıralioğlu, yeni parti kurma hazırlığını hızlandırdı. Ağıralioğlu, genel merkezin tutulduğunu duyurdu “Biz siyasette hasımlık üzerine yürümeyeceğiz. Partilerin, insanların değil; memleketin sorunlarının hasmı olacağız. Tüzük, program gibi çalışmalar yapılacak. İstişareler yapılıyor. Sonra il taramalarına başlanacak. Fiziki altyapı tamamlanmak üzere” dedi.
Sosyal medya hesabından da "Bugün seçim olsa CHP kazandığı belediyelerin yarısını kaybeder. Seçmen CHP'ye bu kadar belediye kazandıracağını bilemedi. Şimdi seçim olsun AK Parti, belediyelerin yarısını geri alır." Paylaşımını yaptı.
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